Клопотенко признался, чем кормил мировых лидеров и звезд, которые во время войны приезжали в Киев. Видео

Известный украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко, как оказалось, кормит мировых лидеров и всемирно известных персон, которые приезжают в Киев во время полномасштабной войны. Он разработал меню, включающее в себя 10 блюд. Их подают гостям в поезде "Укрзалізниці", когда они находятся в дороге к столице. В основном, приготовлением занимается команда повара, но иногда и он сам становится за плиту.

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Почетных гостей, которые проявляют свою солидарность с Украиной и призывают весь мир поддерживать нашу страну, в поезде кормят, как в ресторане. Однако Евгений признается, что ему никогда не говорят, для кого именно он с коллегами готовит то или иное меню – повара узнают об этом уже после прибытия человека в Киев. Подробностями Клопотенко поделился в новом выпске программы "Тихий вечір з Оленою Кравець" на телеканале "ДОМ".

Евгений ведет целый список, кого из мировых лидеров и звезд он успел накормит за последние полгода. В нем и председатель Европейского парламента Роберта Метсола, и миллиардер Ричард Брэнсон, и звезда "Пиратов Карибского моря" Орландо Блум.

"Мои рестораны готовят. Иногда даже я сам готовлю. Мне не говорят, для кого мы готовим. Говорят только: "Сегодня едет очень близкая подруга Украины" или "Едет человек, который не ест свинину". Это из соображений безопасности. Когда появляются фотографии, как утром на вокзал прибыл поезд и вышел, например, премьер-министр Саудовской Аравии, тогда только мы понимаем: "О, так это мы его кормили". У нас есть список, кого мы с августа кормили. Я о нем позже расскажу, но там такой список... Председатель Европарламента? Кормили. Ричард Брэнсон? Кормили. Орландо Блум недавно приезжал и был в моем ресторане, но меня не было на месте. Кормили? Кормили!" – поделился шеф.

А вот самыми требовательными оказались гости из Италии. Впрочем, даже им Клопотенко сумел привить любовь к украинской кухне.

"Они едут в Украину, а нам говорят: "А вы можете пиццу приготовить? Это наши пожелания". Говорим, может мы лучше что-то свое приготовим. Тогда они: "Ну, ладно. Готовьте уже свое". У нас есть разработанное меню из 10-ти блюд: накормили их борщем, сырниками, тушенными в квасе ребрами, десертом в виде яблока, запеченного с брынзой. Мы учили проводников подавать на специальных тарелках. Они сидят в поезде, но как в ресторане. Это уважаемые гости. Они знают о борще, но многие думали, что это русское блюдо. А потом они записывают видео со словами, какая у нас необыкновенная кухня", – рассказал Клопотенко.

Евгений убежден, что знакомство заграничных партнеров, которые всячески помогают Украине, с нашей национальной кухней – очень важно. Это помогает им еще больше понять украинцев и вдохновиться на поддержку нашей страны.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Евгений Клопотенко проводил реформу школьного питания с Еленой Зеленской, а потому мог поближе познакомиться с первой леди Украины. И хотя чаще всего их общение сводилось к обсуждению рабочих моментов и через посредников, кулинар успел понять, что супруга президента очень открытый и простой человек. Подробнее – в нашем материале.

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