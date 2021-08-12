Клип украинского режиссера номинирован на престижную награду MTV Video Music Awards

Клип американского рэпера Lil Nas X MONTERO, над созданием которого работала украинский режиссер Таня Муиньо, получил пять номинаций на премию MTV Video Music Awards. В их числе оказалась и главная награда "Видео года".

Видеоработа, вызвавшая у поклонников неоднозначную реакцию, также номинирована в категориях "Video for good" (музыкальные видео с важным социальным посланием), "Лучшая режиссура", "Лучшая работа художника-постановщика" и "Лучшие визуальные эффекты". Об этом Таня Муиньо сообщила в личном блоге в Instagram (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Если награду получит клип американского исполнителя, то Таня Муиньо разделит ее с Lil Nas X, который также указан в роли режиссера.

Видео дня

Напомним, после выхода клипа на песню MONTERO пользователи были возмущены тем, что исполнитель устроил сексуальные танцы перед сатаной, а также создал кроссовки Satan Shoes ("Сатанинская обувь"), в которых использовалась человеческая кровь. Обувь, в которой рэпер появился в ролике, разработали дизанейры MSCHF из Бруклина, а прототипом стали Nike Air Max 97.

Таня Муиньо является украинским клипмейкером, дизайнером, стилистом, фотографом и режиссером. Она работала над созданием видеоклипов для таких знаменитостей как Cardi B, Кэти Перри , MONATIK, группа "Время и Стекло", NK (Настя Каменских), Мишель Андраде, LAYAH, Скриптонит, IOWA.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский журнал Rolling Stone составил свой рейтинг 100 величайших музыкальных клипов всех времен в честь 40-летия музыкального телеканала MTV. 20-ю позицию в этом списке заняла видеоработа диджея DJ Shadow и дуэта Run the Jewels на песню Nobody Speak. Ее снимали в Киеве в 2016 году.