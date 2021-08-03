Снятый в Киеве клип назван одним из лучших в мире. Смотреть видео

Американский журнал Rolling Stone составил свой рейтинг 100 величайших музыкальных клипов всех времен в честь 40-летия музыкального телеканала MTV. 20-ю позицию в этом списке заняла видеоработа диджея DJ Shadow и дуэта Run the Jewels на песню Nobody Speak. Ее снимали в Киеве в 2016 году.

Клип получил первенство над работами таких исполнителей, как Jay-Z, U2, Yeah Yeah Yeahs, 2Pac, Lady Gaga, Britney Spears и многих других. Соответствующая информация опубликована на сайте американского издания (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Съемки проходили в национальном центре "Украинский дом" на Европейской площади совместно с украинской продакшн-студией Radioaktive Film. Режиссером клипа стал Сэм Пиллинг.

Видео дня

DJ Shadow ранее объяснил, что они хотели сделать позитивное и жизнеутверждающее видео в лучшие годы политиков на выборах, но вышла "королевская битва".

Возглавила рейтинг американская исполнительница Beyoncé с треком Formation. В числе первых также можно увидеть клипы Johnny Cash с песней Hurt и Madonna с песней Vogue.

На последней строчке в топ-100 по версии Rolling Stone оказался британский дуэт The Buggles с композицией Video Killed the Radio Star.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британская певица, автор песен и модель Дуа Липа презентовала клип, который снимали в столице Украины. Сцены с артисткой были отсняты в США, поэтому в Киев она не приезжала. Но все остальные кадры снимали в столице. Украинская продакшн-компания Shelter film специально создала для съемок необходимые декорации – бассейны и ресторан.