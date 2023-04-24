Киркоров обозвал Зеленского 'зомби' и описал их последнюю встречу

Российский певец-путинист Филипп Киркоров, лично знакомый с президентом Украины Владимиром Зеленским, выдал порцию бреда для пропагандистов. Одиозный артист обозвал главу независимой страны "зомби" и посетовал, что много лет назад украинец жил в его квартире.

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Один из самых популярных исполнителей в России намекнул, что ожидал получить деньги за "аренду", и вспомнил последнюю встречу с Зеленским в 2015 году. Его слова передали российские пропагандисты (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Киркоров вспомнил, что познакомился с тогда еще руководителем "Квартала 95" около 20 лет назад, после чего они начали сотрудничать. В частности, Зеленский якобы попросил помочь ему с карьерой на РосТВ, а Киркоров получил благодаря знакомству с ним роль в успешной ленте.

"Когда создавалась программа "Фактор А", я предложил Пугачевой сделать его моим соведущим. Два сезона мы с ним отвели это шоу на канале "Россия". Тогда у него не было денег, а он человек, мягко говоря, скупой. Бесплатно полгода жил в моей квартире. Но благодаря ему я оказался в фильме "Любовь в большом городе", – сказал путинист.

По словам фаната пластических операций и костюмов со стразами, последняя встреча с Зеленским произошла случайно в 2015 году. Тогда шоумены были в Майами.

"Увидев меня, он отвел глаза. То, что с ним сейчас происходит, для меня полное откровение. Я его не узнаю. Это другой человек. Абсолютный зомби, который ничего не видит и не слышит", – выдал скандалист.

Напомним, что у Киркорова сейчас не все ладится в России, поэтому он отчаянно пытается "выслужиться" перед Кремлем. На днях он попал в громкий скандал из-за своего концерта в Санкт-Петербурге, где закинул ногу на одного из артистов шоу-балета. Россияне заметили в "чрезмерно пикантном" движении пропаганду гомосексуализма, поэтому потребовали наказать "короля эстрады".

Ранее OBOZREVATEL писал, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак возмутился из-за путешествий приближенного к диктатору Путина артиста Филиппа Киркорова. Что он заявил – читайте здесь.

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