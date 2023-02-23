Киркоров разозлил Ермака путешествиями в Америку и присутствием на ''Грэмми'': как такой человек мог свободно слоняться по США?

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак возмутился из-за путешествий приближенного к диктатору Путину российского артиста Филиппа Киркорова. Политик подчеркнул, что свободные передвижения ярых пропагандистов в США и в другом цивилизованном мире не могут поощряться.

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Так, Ермак вспомнил, что Киркоров ходил на концерт певицы Адель, посетил вручение "Грэмми" і т. п. Соответствующий комментарий разместили журналисты The Guardian (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Руководитель Офиса президента напомнил, что в Украине путиниста признали угрозой национальной безопасности страны и запретили въезд после выступления в поддержку аннексии Крыма Россией. А недавно он попал в список пропагандистов, подпадающих под персональные санкции за поддержку разжигания войны.

"Киркоров откровенно красовался на "Грэмми", публикуя селфи в соцсетях. Несколькими днями ранее он поужинал с Энгельбертом Хампердинком (британский певец – ред.) в Лос-Анджелесе и посетил Лас-Вегас, чтобы посмотреть концерт Адель. Как такой человек могла свободно слоняться по США? Как он может гулять в то время, когда столько украинцев борются за жизнь?" – разозлился Андрей Ермак.

Он напомнил, что россияне отчаянно ищут лазейки в санкциях во избежание тотальной изоляции в мире.

"Конечно, поп-звезды и инфлюэнсеры не являются политическими или военными титанами. Но они представляют более широкую проблему как создания, так и поддержки режима санкций, что оказывает длительное давление на Кремль", – добавил политик.

Напомним: СНБО внедрил санкции против культурных деятелей РФ и предателей Украины, которые поддерживают войну и распространяют пропаганду.

Как писал OBOZREVATEL, в ответ оскорбленный Филипп Киркоров решил свысока обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому и назвал его "зайкой". Путинист сравнил главу Украины с Адольфом Гитлером и намекнул, что ему безразличны внедренные запреты.

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