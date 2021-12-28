Как понравиться коту: ученые рассказали о шести лайфхаках

В отличие от собак, кошки не проникаются доверием к человеку моментально, их расположение нужно завоевывать. Более того, они сразу чувствуют "флюиды тепла", а если человек только делает вид, что ему нравится животное, то кошка чувствует это и "негативно реагирует на фальшь".

Как рассказали кошачьи эксперты журналу Іnverse, существует несколько проверенных способов, как понравиться кошке. А это особенно актуально, когда кошки стали жить практически в каждом доме.

Специалисты выделили шесть правил, соблюдение которых, может снискать благоволение этого удивительного животного.

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1. Обеспечьте чувство контроля для кошки

Специалисты посоветовали сделать так, чтобы животное почувствовало, что контролирует ситуацию.

"Большинство кошек предпочитают, чтобы общение происходило на их собственных условиях", – отметили эксперты.

Это означает, что необходимо дать кошке самой решать, когда с вами взаимодействовать, а также, сколько времени провести у вас на руках. Она же должна решать – хочет она, чтобы ее гладили или нет.

"Самая большая ошибка, которую совершает большинство из нас, – это желание общаться с кошками больше, чем они того хотят", – сказали специалисты.

2. Позвольте кошке выбирать

По словам экспертов, если нет уверенности, нравится ли кошке то или иное действие, следует просто остановиться и сделать шаг назад.

"Часто бывает полезно периодически выполнять "тест согласия", останавливая взаимодействие, давая кошке пространство и наблюдая, что она будет делать дальше", – объяснили специалисты.

Они отметили, что на этом этапе обычно происходит одно из двух: кошка остается на месте или уходит, указывая на окончание взаимодействия.

"Если кошка приближается, трется о вас, мяукает или делает другие жесты, указывающие на то, что она хочет продолжать с вами общаться, тогда можно ее погладить, почесать за ушком или завести разговор", – добавили знатоки кошачьих душ.

3. Выглядеть менее угрожающе

Чтобы не испугать животное своим ростом, можно встать на уровень кошки и осторожно протянуть руку на встречу к ней. Если кошка начнет тереться об руку, ее можно гладить.

"Обратите внимание на признаки раздражения и дайте кошке передохнуть, если заметите их. Признаки включают: дергание хвостом, раздраженное мяуканье или мотание головой. В этом случае не стоит форсировать физический контакт", – подсказали эксперты.

Если же поиграть с пушистым питомцем все же хочется, то можно прибегнуть к интерактивной игрушке.

4. Сохраняйте предсказуемость

Специалисты подчеркнули, что предсказуемость – это ключ к тому, чтобы кошки не чувствовали себя неуверенно в своем окружении. Следует создать спокойную обстановку и не создавать внезапных шумов в доме.

"Кошки действительно не любят перемен, поэтому соблюдение рутинного и ритуального графика очень важно при попытке завоевать доверие с кошкой", – сказали кошатники.

При этом следует избегать громких разговоров, резких движений.

5. Узнайте, что нравится кошке

Специалисты посоветовали быть более внимательным к своему питомцу или же животному, которому необходимо понравиться.

"Если у кошки, с которой вы хотите общаться, есть вещи, которые ей нравятся, например, расчесывание, игры или угощения, вы можете предложить им то, что им нравится", – сказали они.

6. Регулярно кормите и играйте

"Кормление – самая важная возможность сблизиться с вашей кошкой", – добавили специалисты.

Они отметили, что кормить кошку необходимо "несколькими небольшими приемами пищи в день". При этом животное начинает ассоциировать человека, который кормит, с едой.

Также следует играть с кошкой, используя жесты и игрушки, которые имитируют ощущения, которые испытывают кошки при охоте за добычей в дикой природе.

"Кошки в дикой природе проводят более шести часов в день на охоте, поэтому, когда мы держим их в помещении, они накапливают энергию, которую необходимо рассеять с помощью игрового симулятора охоты", – объяснили кошатники.

Они же добавили, что если кошка не в духе, то не следует гладить ее по голове.

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