Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом: СМИ озвучили детали

Американская телезвезда Ким Кардашьян подала на развод с рэпером Канье Уэстом.

О том, что 40-летняя модель направила соответствующие документы Reuters заявили представители Верховного суда Лос-Анджелеса.

В то же время как уточняет портал TMZ со ссылкой на источники, пара договорилась о совместной опеке над детьми.

Собеседники издания рассказали, что никто из них не намерен оспаривать пункты брачного договора.

Также отмечается, что супруги достигли "значительного прогресса" на пути к соглашению об урегулировании имущественных споров.

Кардашьян и Уэст поженились в 2014 году. Пара воспитывает четверых детей.

По данным СМИ, проблемы в отношениях у них начались в июле 2020 года, когда рэпер объявил о решении баллотироваться в президенты США.

Тогда TMZ сообщал, что исполнитель переживал цикл биполярного аффективного расстройства, во время которого депрессия чередуется с манией. Сам Уэст в 2018 году подтверждал, что у него есть психическое заболевание.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в случае развода Кардашьян получит от Уэста выплаты в размере 1 миллиона долларов за каждый год брака.