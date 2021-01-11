Стало известно, что получит Ким Кардашьян после развода с Канье Уэстом

В случае развода с американским рэпером Канье Уэстом, его супруга – модель и телезвезда Ким Кардашьян – получит от артиста выплаты в размере 1 млн долларов за каждый год брака.

Она также может сохранить любые подарки, которые преподнес Канье, включая обручальное кольцо, которое оценивается в 1,3 млн долларов. Об этом сообщил юрист из Беверли-Хиллз Джозеф Маннис, передает издание Page Six.

Маннис также добавил, что раздел имущества может стать "огромной головной болью" для звезд. За шесть лет брака состояние супругов значительно увеличилось, при этом пара владеет недвижимостью на 108 млн долларов. Однако отмечается, что пока не известно, кому из них что достанется.

Также известно, что согласно брачному договору, Ким и Канье получат опеку "50/50" над четырьмя своими детьми – дочками Норт и Чикаго и сыновьями Сэйнтом и Псалмом.

Напомним, в СМИ начали распространять слухи о разводе пары после того, как Вест заявил, что ранее просил свою жену сделать аборт, когда она была беременна их первым ребенком – дочерью Норт. Позже рэпер обвинил Ким и ее семью в том, что его хотели закрыть в психушке, а вслед признался, что уже два года пытается расстаться.

К слову, недавно источники приближенные к Ким сообщили, что светская львица уже перестала носить обручальное кольцо, а музыкант провел все новогодние праздники в своем доме в Вайоминге, а не с семьей Кардашьян. Они также добавили, что звезда наняла известного адвоката по разводам, чтобы урегулировать все возможные вопросы по предстоящему делу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее супруга американской звезды реалити Ким Кардашян рэпера Канье Уэста заподозрили в романе с мужчиной-блогером Джеффри Старом.