Уроженка Украины певица Наташа Королева, упрямо игнорирующая геноцид своего народа, устроила циничное шоу в цветах флага страны-агрессора. На танцовщиков из команды звезды надели белые футболки, синие лосины и черные сапоги.

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Подтанцовка артистки махала флагами с изображением самой Королевой и красной звездой. Видео с выступления певицы появилось в соцсетях (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На сольном концерте, участие в котором принял муж-путинист Королевой Тарзан, украинка спела в окружении танцовщиков, одетых в цвета российского флага.

На фоне этого пророссийского цирка виднелся портрет самой исполнительницы в красной звезде и в огне. Как известно, красная звезда считается символом Советского Союза.

На государственном флаге и гербе СССР изображение красной звезды было утверждено в 1923 году.

Кстати, на выступлении Королевой присутствовал известный пропутинский певец Филипп Киркоров, которого артистка считает своим хорошим другом.

Напомним: певица Наташа Королева, долго работающая и живущая в России, проигнорировала нападение страны-террориста на родину. Звезда продолжила развлекать россиян и угождать диктаторским властям, а впоследствии даже заявила, что не будет возражать, если ее мужа-путиниста Тарзана мобилизуют на войну с украинцами.

Ранее OBOZREVATEL писал, как Королева ладит с проукраински настроенной мамой Людмилой Порывай. Между ними возник конфликт из-за мужа певицы Тарзана.

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