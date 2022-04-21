'Киевляне, как вы там?' Сын Повалий переехал в Испанию и просит помочь ему с работой

Сын известной украинской певицы Таисии Повалий, которая последние годы живет и работает в РФ, музыкант Денис Повалий обратился к коллегам из Киева, чтобы те помогли ему с работой. Сам же инструменталист находится в Испании. Очевидно, он сбежал туда после полномасштабного военного вторжения России в Украину.

Денис заявил, что готов дистанционно записывать музыку и вокал, помогать с продюсированием и даже заниматься репетиторством с детьми. Причем на трех языках: русском, украинском и английском. Об этом он заявил на личной Instagram-странице.

За несколько дней до начала войны сын знаменитой коллаборантки публиковал свое фото из Киева, однако сейчас Повалий находится заграницей, где ищет способы заработка. В обращении к коллегам он намекнул, что пока не собирается возвращаться в украинскую столицу.

Видео дня

"Друзья-музыканты, киевляне, как вы там? Движ есть какой-то или только концерты в поддержку Украины заграницей? Возвращаться ещё ж не рекомендуют, но и уезжать вроде тоже только с востока советуют… Пытаюсь вот наладить работу дистанционно – благо ноутбук с плагинами и микрофон с парочкой инструментов захватил! В общем, если кому-то нужно что-то прописать (вокал, клавиши, бас, барабаны похожие на настоящие так, что не отличишь от живого барабанщика, аккустику)... Ну или вот могу попробовать расчехлить вас в музыкальном продакшне. Ещё преподал бы вашим деткам урок. Языки – русский, українська, английский", – написал Повалий.

Отметим, музыкант высказал свою антивоенную позицию на шестой день вторжения – 1 марта. В опубликованном в соцсетях тексте он не употреблял слово "Россия" и фамилию "Путин", однако назвал Украину смелой страной и призвал молиться о мире.

"Идти же, добровольно брать в руки автомат и стрелять по себе подобным до победного – ошибка. Война – абсурд, атавизм, каменный век…. Нужен мир, друзья, а не смерть ворогам", – прокомментировал сын Таисии Повалий в Instagram.

Как писал OBOZREVATEL ранее, сама же артистка 16 апреля выступила на сцене Кремля со своими российскими коллегами-путинистами Николаем Басковым и Стасом Михайловым. Публичных заявлений о преступной и жестокой полномасштабной войне в Украине, которую развязала Россия, певица не делала. Ее выступление в Москве, по мнению интернет-пользователей, стало красноречивей любых слов.