Кем были россиянки-любовницы миллиардера Билла Гейтса, от которых он подхватил венерические заболевания

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс впервые признал, что во время брака с Мелиндой Гейтс крутил романы с двумя русскими девушками, после чего, по данным из файлов Эпштейна, подцепил венерические заболевания. Миллиардер попросил прощения у работников своего благотворительного фонда за связи с сексуальным преступником, которые отразились на их репутации, и подчеркнул: "не делал ничего противозаконного".

Соответствующее заявление бизнесмен сделал во время встречи с сотрудниками организации во вторник, 24 февраля, сообщает The Wall Street Journal. Он решил больше не скрывать "темные пятна" из своего прошлого и откровенно рассказал об изменах жене.

"У меня действительно были романы: один с русской игроком в бридж, которую я встретил на турнире, а другой с россиянкой, которая была физиком-ядерщиком. С ней я познакомился благодаря работе", – раскрыл предприниматель.

Стоит заметить, что в 2023 году The Wall Street Journal выяснил, что Билл Гейтс имел связи с игроком в бридж по имени Мила Антонова. Они познакомились примерно в 2010-м, когда россиянке было 20 лет.

"Внесу ясность: я никогда не проводил время с его жертвами. Встречаться с Эпштейном было большой ошибкой, как и привлекать к этому сотрудников фонда. Я прошу прощения у людей, которые были втянуты в эту ситуацию из-за моей ошибки", – подчеркнул миллиардер.

Билл Гейтс рассказал, что начал общаться с Джеффри Эпштейном в 2011 году. По словам бизнесмена, он не углублялся в биографию финансиста, поэтому не знал о его преступлениях и продолжал видеться, даже несмотря на предостережения тогдашней жены.

Как отметил основатель Microsoft, Эпштейн всегда говорил, что имеет хорошие отношения со многими влиятельными миллиардерами, поэтому якобы мог бы помочь ему собирать средства на благотворительные инициативы, в частности, в сфере глобального здоровья. Билл Гейтс поставил точку в коммуникации с сексуальным преступником в 2014 году, однако время от времени продолжал получать от него сообщения, которые, по его словам, игнорировал.

Напомним, что о неверности бизнесмена бывшей жене стало известно после недавнего обнародования новых материалов по делу Эпштейна. В одном из писем, которое педофил прислал себе 18 июля 2013 года, говорилось:"Чтобы еще больше усугубить ситуацию, вы умоляете меня удалить электронные письма о вашем венерическом заболевании и просьбах предоставить антибиотики, которые вы можете тайно дать Мелинде".

Тогда представитель Гейтса опровергал обвинения в его сторону: "Эти заявления являются абсолютно абсурдными и полностью ложными. Единственное, что демонстрируют эти документы, – это разочарование Эпштейна тем, что он не имел постоянных отношений с Гейтсом, и то, насколько далеко он готов зайти, чтобы заманить его в ловушку и опорочить".

