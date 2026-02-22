Чарльз ІІІ знал о похождениях брата: как правительство Британии собирается отомстить экс-принцу Эндрю за связь с Эпштейном

Еще в 2019 году нынешнего короля Чарльза III предупреждали о возможных злоупотреблениях со стороны его младшего брата – экс-принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора – в сфере бизнес-контактов. Теперь, после ареста по подозрению в злоупотреблении служебным положением, британское правительство рассматривает механизмы жесткого политического ответа, в частности его устранение с линии престолонаследия.

Видео дня

Как сообщает Daily Mail, в августе 2019 года в офис тогдашнего принца Уэльского Чарльза через юридическую фирму Farrer & Co поступило письмо от разоблачителя. В нем говорилось о том, что имя королевской семьи используется в частных бизнес-интересах, связанных с финансистом Дэвидом Роулендом.

Таинственное письмо с компроматом

Автор обращения утверждал, что Эндрю поддерживает с банкиром тесные финансовые отношения и фактически позволяет ему извлекать выгоду из его государственного статуса.

В тот период Эндрю уже находился под давлением из-за контактов с Джеффри Эпштейном. Однако новые материалы касаются другого аспекта – его работы торговым представителем Великобритании в 2001–2011 годах. Именно тогда он официально представлял страну за рубежом, продвигая экономические интересы государства.

Согласно обнародованным письмам, Дэвид Роуленд и его сын Джонатан сопровождали Эндрю в международных поездках – в частности в Китай и страны бывшего СССР. Экс-принц якобы предупреждал партнеров о перспективных бизнес-возможностях, которые открывались благодаря его служебной деятельности (вероятно, речь идет о привлечении восточноевропеек к развлечениям поплечников Эпштейна).

Что касается финансов, Роуленд предоставил 40 тысяч фунтов стерлингов (почти 53 тысячи долларов) бывшей жене Эндрю – Саре Фергюсон – для погашения долгов, а в 2017 году погасил заем самого экс-принца на сумму 1,5 миллиона фунтов (почти 2 миллиона долларов).

Эндрю арестовали 19 февраля. Полиция расследует подозрения, что во время пребывания на государственной должности он мог передавать конфиденциальную информацию Джеффри Эпштейну. Эндрю отрицает любые правонарушения. После 12 часов под стражей его освободили без предъявления официальных обвинений.

В Букингемском дворце сообщили, что не будут комментировать содержание электронных писем из-за действующего расследования, но все материалы, которые могут иметь значение для правоохранителей, должны быть переданы соответствующим органам.

Реакция правительства на скандал

Теперь правительство рассматривает возможность законодательного вмешательства. По данным BBC, обсуждается внесение акта парламента, который позволил бы устранить Эндрю из очереди на престол. Сейчас он занимает восьмое место в линии наследования (сначала престол может занять принц Уильям, потом его дети, далее принц Гарри, его дети и только потом экс-принц Эндрю).

Для реализации такого шага понадобится также согласие других государств Соединенного Королевства, где британский монарх является главой государства.

Представители правительства и оппозиции публично поддержали идею тщательного расследования. Министр обороны Люк Поллард заявил, что устранение Эндрю с линии наследования могло бы стать "правильным решением" независимо от результатов следствия. В парламенте звучат призывы не затягивать с юридическими процедурами.

Как сообщал OBOZ.UA, после ареста Эндрю король Чарльз ІІІ обратился к общественности и пообещал сотрудничать со следствием. В то время экс-бринц находился на допросах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!