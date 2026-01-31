В новых файлах Эпштейна появилась информация об 'изменах' Билла Гейтса бывшей жене с россиянками: представители миллиардера отреагировали

Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки обнародовало новые материалы по делу сексуального преступника Джеффри Эпштейна, в которых фигурирует имя бизнесмена и основателя Microsoft Билла Гейтса. На некоторых файлах появилась информация о том, что миллиардер якобы имел интимные отношения с "русскими девушками" в тот период, когда еще находился в браке с Мелиндой Гейтс.

Более того, как утверждается в материалах, после этих сексуальных контактов предприниматель "подцепил венерическое заболевание". Соответствующая информация появилась на сайте издания The Telegraph.

В частности, в материалах говорится, что Билл Гейтс делал все возможное, чтобы скрыть "измену" от тогдашней партнерши. Миллиардер якобы просил у Эпштейна достать антибиотики, чтобы он мог "тайком давать" их Мелинде Гейтс.

Эти обвинения в сторону Билла Гейтса были изложены в письмах, которые сексуальный преступник прислал себе 18 июля 2013 года. В сообщении говорилось: "Чтобы еще больше усугубить ситуацию, вы умоляете меня удалить электронные письма относительно вашего венерического заболевания, просьб предоставить антибиотики, которые вы можете тайно дать Мелинде, и описания вашего пениса".

Позже в тот же день Джеффри Эпштейн прислал еще одно письмо, где сообщил об отставке из благотворительного фонда Билла и Мелинды Гейтс. Примечательно, что сексуальный преступник никогда не работал в организации, поэтому считается, что эти сообщения он писал от имени другого лица.

Как на обвинения отреагировали представители основателя Microsoft

Стоит отметить, что Билл Гейтс всегда уверял, что сожалеет об общении с Джеффри Эпштейном. Как отмечал миллиардер, они никогда не имели "деловых или дружеских" отношений, а вот виделись исключительно на многолюдных мероприятиях.

Риторика бизнесмена не изменилась до сих пор. В комментарии Daily Mail представитель Гейтса сообщил: "Эти заявления являются абсолютно абсурдными и полностью ложными. Единственное, что демонстрируют эти документы, – это разочарование Эпштейна тем, что он не имел постоянных отношений с Гейтсом, и то, насколько далеко он готов зайти, чтобы заманить его в ловушку и опорочить".

