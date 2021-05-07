Кейт Уинслет продала пентхаус за $5,7 млн: как он выглядит изнутри

Известная британская актриса Кейт Уинслет продала свой пентхаус на Манхэттене за 5,7 млн долларов. Площадь жилья составляет 390 квадратных метров.

Здесь есть четыре спальни, три ванных комнаты и роскошная терраса на крыше. Об этом пишет издание JetSetter (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что белый пентхаус Уинслет приобрела в 2004 году вместе со своим экс-супругом Сэмом Мендесом – пара рассталась в 2010 году.

Известно, что в доме знаменитость медитировала и при этом была в полной тишине и спокойствии.

Коротко о знаменитости:

Кейт Уинслет – британская актриса театра, кино, телевидения и озвучивания. Актерскую карьеру начала в 1991 году, дебютировав на британском телевидении. Дебютом в кино для Уинслет стала картина "Небесные создания", получившая признание кинокритиков.

Обладательница многочисленных наград, в том числе премии "Оскар" (2009), лауреат трех премий BAFTA (1996, 2009, 2016), четырёх премий "Золотой глобус" (2009 – дважды, 2012, 2016), премии "Эмми" (2011) и Почетной премии "Сезар" (2012).

17 марта 2014 года Уинслет была удостоена именной звезды на Голливудской "Аллее славы".

Напомним, ранее в сети показали элитный особняк Билла Гейтса, где он отдыхал с экс-возлюбленной. Здесь есть четыре спальни, две ванные комнаты, собственная беседка с видом на океан, а также частная дорожка к пляжу.

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