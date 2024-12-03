Кейт Миддлтон, которая исчезла почти на месяц, вышла в свет с королевской семьей. Фото

Британская принцесса Кейт Миддлтон посетила официальное мероприятие вместе с королевской семьей впервые после того, как почти на месяц исчезла из публичного пространства. В сопровождении своего мужа, принца Уильяма и короля Чарльза III, Ее Высочество встретило эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани и его жену Джавахер бин Хамад бин Сухайм Аль Тани.

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Как отмечает издание The Independent, этот выход принцессы Уэльской в свет стал ее первым появлением на государственном визите после диагностирования рака. Это может свидетельствовать о том, что в следующем году представительница Кенсингтонского дворца вернется к своим обязанностям.

Для появления на торжественном событии Кейт Миддлтон оделась в монохромный образ трендового цвета бургунди. Принцесса Уэльская выбрала для себя длинное пальто с оригинальным воротником, которое удачно скомбинировало с кожаными перчатками и сапогами на каблуке. Из аксессуаров она предпочла элегантную асимметричную шляпку с объемным бантом и массивное ожерелье из жемчуга. В руках Ее Высочество держало минималистичную сумочку.

Традиционно макияж супруги принца Уильяма был выполнен в нюдовых оттенках. Она сделала выразительным взгляд с помощью коричневых теней и сделала легкое контурирование лица. Прическа Кейт Миддлтон была довольно сдержанной, но элегантной. 42-летняя представительница Кенсингтонского дворца собрала волосы в низкий пучок.

В прошлый раз принцесса Уэльская вышла в свет в ноябре, чтобы посетить Фестиваль памяти Королевского британского легиона. В течение всей церемонии ее сопровождал любимый муж, принц Уильям. Тогдашнее появление Кейт Миддлтон на публике было знаковым, ведь она впервые посетила большое мероприятие с королевской семьей после объявления новости об окончании курса химиотерапии.

Напомним, что после Рождества принцесса Уэльская почти полностью исчезла из публичного пространства. Сначала в Кенсингтонском дворце заявили, что Ее Высочество должно перенести операцию на брюшной полости. Впоследствии Кейт Миддлтон вышла на связь и сообщила – врачи диагностировали рак.

В течение длительного времени принцесса Уэльская не появлялась на публике, так как проходила необходимые процедуры для борьбы с онкологическим заболеванием. 9 сентября Ее Высочество сообщила, что завершила курс химиотерапии. После этого она стала чаще посещать официальные и общественные мероприятия.

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