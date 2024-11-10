Счастливая и энергичная: Кейт Миддлтон впервые после химиотерапии пришла на королевское мероприятие высокого уровня. Фото

Британская принцесса Кейт Миддлтон впервые после новости о завершении химиотерапии посетила королевское церемониальное мероприятие с другими членами семьи. Принцесса Уэльская побывала на Фестивале памяти Королевского британского легиона и выглядела счастливой и энергичной.

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Она много улыбалась и сияла во время разговоров с людьми в Альберт-холле в Лондоне, пишет People. Всю церемонию ее сопровождал принц Уильям, а в объективы камер попал момент, когда он нежно поддерживал жену за талию.

Это появление принцессы на публике знаковое, ведь является ее первым присутствием на большом мероприятии с королевской семьей после того, как она объявила 9 сентября, что завершила курс химиотерапии. Более того, последний раз Миддлтон выходила в люди месяц назад, что обусловлено дальнейшим лечением рака.

Кейт Миддлтон надела темно-синее платье, которое подчеркивало ее талию и достигало колен. На лацкан, традиционно для Фестиваля памяти, она нацепила красный цветок мака. Чтобы обнажить шею и подчеркнуть свою "свежесть", принцесса сделала объемную укладку и зачесала волосы на правую сторону. Яркости ей также прибавил вечерний макияж.

На безымянном пальце левой руки красовалось обручальное кольцо с сапфиром, когда-то принадлежавшее принцессе Диане, матери принца Уильяма. В последние несколько месяцев Кейт Миддлтон его почти не одевала, что также заставляло фанатов предполагать развод королевских супругов.

Кроме принцессы Кейт и принца Уильяма, Фестиваль памяти посетили король Чарльз, принц Эдвард и его супруга Софи, принцесса Анна, вице-адмирал сэр Тимоти Лоренс, принц Ричард с женой Биргиттой и принц Эдвард. А вот королевы Камиллы на события не было. Она отменила свои рабочие мероприятия из-за серьезной проблемы со здоровьем. Королева сейчас восстанавливается после инфекции грудной клетки. Однако она настроена серьезно и не планирует долгое время оставаться на больничном.

"Следуя рекомендациям врачей, чтобы обеспечить полное выздоровление от сезонной грудной инфекции и защитить других от любого потенциального риска, Ее Величество не будет присутствовать на мероприятиях памяти, которые состоятся в эти выходные. Хотя это является источником большого разочарования для Королевы, она отметит это событие в частном порядке дома и надеется вернуться к исполнению государственных обязанностей в начале следующей недели", – сообщал вчера Букингемский дворец.

Напомним, Кейт Миддлтон почти полностью исчезла из публичного пространства после Рождества. В Кенсингтонском дворце сообщили, что Ее Высочество должно перенести операцию на брюшной полости, поэтому отстранилось от работы. Однако 22 марта принцесса Уэльская вышла в сеть и официально заявила, что ей диагностировали рак. Она также сообщила, что должно пройти профилактическое лечение онкологии, но конкретный его тип так и не назвала.

С тех пор принцесса Уэльская больше не появлялась на публике, что беспокоило королевских фанатов и провоцировало слухи о ее самочувствии и здоровье. Уже в июне она сообщала, что в течение лета надеется частично вернуться к своим обязанностям вне дома.

Ранее OBOZ.UA писал, что в последний раз принцесса появлялась на публике в октябре. Она вместе с мужем посетила Саутпорт, чтобы поддержать граждан после трагического нападения несовершеннолетнего с ножом на детей из летнего клуба.

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