Кейт Миддлтон и принц Уильям отправили подарок для новорожденной дочери Меган и Гарри – СМИ
Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон лично поздравили принца Гарри и Меган Маркл с рождением дочери. Герцоги Кембриджские отправили подарок для малышки Лилибет Дианы.
Об этом сообщает издание Mirror со ссылкой на инсайдеров. Пара также написала трогательный пост в своих соцсетях по этому случаю.
"Мы все рады счастливой новости о рождении Лили. Поздравляем Гарри, Меган и Арчи", – говорится в публикации.
Отмечается, что королева Великобритании Елизавета II была одной из первых, кому Гарри и Меган позвонили после рождения дочери Лили. Герцоги Сассекские также прислали ей несколько фотографий малышки.
Напомним, принц Гарри и Меган Маркл, герцог и герцогиня Сассекские, во второй раз стали родителями, у них родилась дочь, о чем пара сообщила общественности 6 июня. Фото девочки еще не публиковали.
Она получила имя Лилибет Диана в честь прабабушки, Ее Величества Королевы, чье семейное прозвище Лилибет и в честь любимой покойной бабушки, принцессы Уэльской.
Как сообщал OBOZREVATEL:
14 февраля стало известно, что Меган Маркл беременна во второй раз. Семья поделиласьчерно-белой фотографией, где Меган и Гарри запечатлены у дерева: супруга принца лежит на его коленях, положив руку на округлившийся живот.
Позже стало известно, что Меган скрывала свой округлившийся живот с помощью специально поставленных видео в сети, на которых было видно, что знаменитость не в положении.