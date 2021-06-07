Кейт Миддлтон и принц Уильям отправили подарок для новорожденной дочери Меган и Гарри – СМИ

Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон лично поздравили принца Гарри и Меган Маркл с рождением дочери. Герцоги Кембриджские отправили подарок для малышки Лилибет Дианы.

Об этом сообщает издание Mirror со ссылкой на инсайдеров. Пара также написала трогательный пост в своих соцсетях по этому случаю.

"Мы все рады счастливой новости о рождении Лили. Поздравляем Гарри, Меган и Арчи", – говорится в публикации.

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Отмечается, что королева Великобритании Елизавета II была одной из первых, кому Гарри и Меган позвонили после рождения дочери Лили. Герцоги Сассекские также прислали ей несколько фотографий малышки.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл, герцог и герцогиня Сассекские, во второй раз стали родителями, у них родилась дочь, о чем пара сообщила общественности 6 июня. Фото девочки еще не публиковали.

Она получила имя Лилибет Диана в честь прабабушки, Ее Величества Королевы, чье семейное прозвище Лилибет и в честь любимой покойной бабушки, принцессы Уэльской.

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