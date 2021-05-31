Кейт Миддлтон хочет помириться с принцем Гарри и Меган Маркл – СМИ
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон хочет помириться с принцем Гарри и Меган Маркл ради своих детей и сына герцогов Сассекских – Арчи. Она стремится "похоронить топор войны" даже несмотря на неоднозначное интервью родственников Опре Уинфри, в котором затронули и ее честь.
Об этом сообщает издание Daily Star со ссылкой на королевского эксперта Камиллу Томини. По словам инсайдеров, Кейт очень близка со своей сестрой Пиппой и братом Джеймсом, поэтому она хочет, чтобы Арчи также хорошо ладил со своими кузенами – принцем Дорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
"Ее естественный инстинкт – попытаться сгладить ситуацию", – заявила Томини.
Ранее в интервью Опре Уинфри Меган Маркл сообщила, что до того, как они с мужем приняли решение отказаться от выполнения королевских обязанностей, ее посещали мысли о самоубийстве. По словам женщины, администрация дворца не оказала ей должной помощи.
Кроме того, она намекнула на расизм в британской королевской семье: якобы еще во время первой беременности некоторые представители династии были обеспокоены из-за цвета кожи будущего малыша. Герцогина Сассекская также заявила о том, что Кейт Миддлтон довела ее до слез накануне свадьбы с принцем Гарри.
Принц Гарри также рассказывал, что у него есть некоторая напряженность в общении с отцом принцом Чарльзом.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Британская королевская семья отреагировала на скандальное интервью герцогов Сассекских принца Гарри и Меган Маркл. Они отметили, что обеспокоены расовым вопросом и переживают из-за трудностей, которые пришлось пережить супругам.
Отец Меган Маркл Томас также высказался по поводу интервью, которое его дочь вместе со своим супругом принцем Гарри дала американской телеведущей Опре Уинфри. Он вступился за королевскую семью, отрицая какие-либо проявления расизма.
Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз отказался комментировать скандальное интервью сына и его супруги Меган Маркл.