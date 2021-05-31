Кейт Миддлтон хочет помириться с принцем Гарри и Меган Маркл – СМИ

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон хочет помириться с принцем Гарри и Меган Маркл ради своих детей и сына герцогов Сассекских – Арчи. Она стремится "похоронить топор войны" даже несмотря на неоднозначное интервью родственников Опре Уинфри, в котором затронули и ее честь.

Об этом сообщает издание Daily Star со ссылкой на королевского эксперта Камиллу Томини. По словам инсайдеров, Кейт очень близка со своей сестрой Пиппой и братом Джеймсом, поэтому она хочет, чтобы Арчи также хорошо ладил со своими кузенами – принцем Дорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

"Ее естественный инстинкт – попытаться сгладить ситуацию", – заявила Томини.

Ранее в интервью Опре Уинфри Меган Маркл сообщила, что до того, как они с мужем приняли решение отказаться от выполнения королевских обязанностей, ее посещали мысли о самоубийстве. По словам женщины, администрация дворца не оказала ей должной помощи.

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Кроме того, она намекнула на расизм в британской королевской семье: якобы еще во время первой беременности некоторые представители династии были обеспокоены из-за цвета кожи будущего малыша. Герцогина Сассекская также заявила о том, что Кейт Миддлтон довела ее до слез накануне свадьбы с принцем Гарри.

Принц Гарри также рассказывал, что у него есть некоторая напряженность в общении с отцом принцом Чарльзом.

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