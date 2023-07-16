Кацурина захейтили из-за кепки и кедов, в которых он женился на Дорофеевой: певица прокомментировала образ любимого

На днях украинских пользователей всколыхнула новость о свадьбе певицы Нади Дорофеевой и ресторатора Миши Кацурина. Фаны активно обсуждают тайную церемонию пары, разбирая на детали опубликованные женихом и невестой фото. Особое внимание поклонники уделили образу Кацурина, который состоял из костюма, кепки и кедов.

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Так, многие комментаторы в Instagram не перестают удивляться, как можно было надеть на собственную свадьбу кепку. Как рассказала Надя Дорофеева в интервью Vogue, изначально наряд жениха был совсем другим, однако за пару дней до важного события было принято решение его изменить.

"Для Миши мы сшили костюм, который так и не использовали. Потому что это было совсем не его. А хотелось, чтобы Миша выглядел как Миша. За два дня до церемонии вместе с Таней Немченко подобрали этот образ", – поделилась певица.

Тем временем подписчики продолжают атаковать страницы теперь уже мужа и жены комментариями: "У меня дед в таком прикиде траву косит", "Почему он в образе и костюме алкаша? Это такая шутка?", "Он кепку хоть где-то снимает?", "Правильно, чтоб в голову не напекло", "Надя, вы видели его без кепки? Что он там скрывает? Того, чье имя нельзя произносить вслух?"

А вот образ невесты, очевидно, поклонникам понравился. Дорофеева выбрала силуэтное платье в богемном стиле экологичного украинского бренда TG Botanical, деликатную вуаль-фату ручной работы с именной вышивкой от The Coat by Katya Silchenko и трендовые ботильоны-таби Maison Margiela.

"Мне хотелось простоты, естественности. Я просто пришла на примерку к TG Botanical, потому что увидела эту невероятную коллекцию на Copenhagen Fashion Week, и сразу влюбилась в это платье. Оно не свадебное, но я поняла, что я именно в нем хочу выйти замуж. За помощью с фатой я обратилась к Кате Сильченко. Это важный элемент свадебного наряда, и она должна была идеально дополнить платье. Фата получилась совершенно нестандартная, Катя с командой соединили в ней различные ткани и фактуры, и сделали мне сюрприз – вышили на ней наши инициалы. А завершали образ ботильоны-таби Maison Margiela. Очень мой образ", – поделилась звезда.

Напомним, слухи о том, что пара узаконила свои отношения, ходили с середины июня этого года. 13 июля Дорофеева и Кацурин раскрыли, что стали мужем и женой.

Как писал OBOZREVATEL ранее, едущая и подруга семьи Маша Ефросинина показала свой образ за $9 тысяч, в котором появилась на свадьбе пары, а экс-муж исполнительницы, музыкант Владимир Дантес признался, пригласили ли его на церемонию. Все подробности – в нашем материале

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