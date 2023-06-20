'Через сколько закончится эта любовь?' Дорофееву обвинили в наигранности после поцелуев с Кацуриным. Фото

Украинская певица Надежда Дорофеева в честь дня рождения своего возлюбленного, ресторатора и блогера Михаила Кацурина разместила в личном блоге трогательный пост. В нем исполнительница в очередной раз призналась в чувствах своему молодому человеку и опубликовала видео, на котором слилась с ним в страстном поцелуе. Не всем понравились романтические жесты пары на камеру.

Видео дня

Под новой публикацией вокалистки пользователи сети выразили свое недовольство. Многие не верят в искренность чувств артистов, утверждая, что это игра и пиар. Люди пишут, что в скором времени любовь закончится, точно так же, как и с Дантесом (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Я тебя люблю… совсем. С Днем Рождения, милый", – лаконично подписала публикацию Надя. К слову, внимание фанатов привлекло обручальное кольцо на руке у Дорофеевой. Некоторые выразили свою поддержку Владимиру Дантесу, думая, что новость о свадьбе бывшей может его ранить.

"Выглядит так, будто бы Надежда пиарит Кацурина", "Нафига такое выставлять? Ну облизались и что дальше? Кто следующий? Через сколько закончится это типа "любовь"?", "Раньше так нравилась Надя, а после этой истории как отрезало. Бабе 33 года, как подросток выставляет, как целуется с мужиком, который бывший муж ее подруги. Противно!", "Дантес лучше", "Говорила Дантесу такие же слова", – читаем комментарии под поздравлением Дорофеевой.

Напомним, певица подтвердила свои отношения с ресторатором в июне прошлого года. И Дорофеева, и Кацурин официально развелись. Сейчас же бывшие жена Миши встречается с Дантесом. Однако, по словам поклонников, любовь Гудкова (настоящая фамилия Дантеса) и Даши Кацуриной не выглядит наигранной.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Настя Каменских рассказала об отношениях с Потапом. Исполнительница заверила – они не разводятся. По ее словам, пара много работает, потому редко появляется вместе на публике.

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