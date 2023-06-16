Дорофеева впервые отреагировала на слухи о свадьбе с Кацуриным и поделилась будущими планами

Украинская певица Надя Дорофеева на фоне слухов о свадьбе со своим избранником-ресторатором Михаилом Кацуриным поделилась будущими планами. По словам звезды, о церемонии она впервые узнала от фанатов, а все ее мысли заняты новыми песнями.

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Треки она, кстати, пишет с любимым, с которым встречается уже около года. Об этом она рассказала в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Певица посвятила пост своим будущим музыкальным планам, но фанаты забросали ее сообщениями о свадьбе. "Какое написание песен? У вас сегодня свадьба", – написал один из подписчиков.

В ответ звезда посмеялась и заявила: "Ну, будем знать".

Сейчас артистка планирует выпустить еще две песни, которые ей помогал писать Михаил Кацурин.

"На фото талантливый автор и продюсер Иван Клименко и мой Миша Кацурин, который, кроме предпринимательства и блогерства, имеет чрезвычайное дарование к написанию песен. Этим составом собрались снова, чтобы написать новое", – добавила Дорофеева.

Напомним, что на днях информацию о свадьбе пары распространил фэшн-журналист, экс-редактор Elle и Harper's Bazaar Роман Тимофеев. Фанаты ждали церемонию 15 июня.

История любви Кацурина и Дорофеевой год назад шокировала подписчиков. Дело в том, что ресторатор с женой и Дорофеева с певцом Дантесом много лет дружили семьями. Прошлой весной пары почти одновременно развелась, а уже скоро стало известно о романе Кацурина и Дорофеевой и Дантеса с Кацуриной. Обо всех подробностях – читайте здесь.

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