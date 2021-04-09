Кароль в прямом эфире рассказала о новом клипе и показала гостиную

Популярная украинская исполнительница Тина Кароль презентовала клип на песню "Хороший парень", в котором использовались элементы дополненной реальности.

Так, звезда вышла в эфир " Сніданку з 1+1" из своей гостиной и подробнее рассказала о новых "фишках". Специально для этого сингла было выпущено авторское приложение для смартфонов, в котором поклонники смогут увидеть виртуальную Тину Кароль (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Мы продолжаем экспериментировать с нашими режиссерами. Касательно нового видеоклипа было много дискуссий, но мы все-таки решили, что это будет грабитель биткоинов, которого я сыграла. Я пыталась сделать все, чтобы стать максимально похожей на мужчину. Это было очень сложно и очень жарко – на мне было целых три костюма", – поделилась впечатлениями Тина.

По сценарию к главному персонажу приходит та самая девушка из клипа "Скандал" и забирает у него нужную для себя информацию.

"Как дальше будет развиваться эта история, вы узнаете совсем скоро…", – подытожила знаменитость.

Можно заметить, что гостиная у артистки достаточно светлая и просторная. В комнате есть много элементов декора, а также панорамное окно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль выпустила альбом под названием "Красиво". Он состоит из семи песен, среди которых "Это любовь", "Хороший парень", "Любовники" и другие.