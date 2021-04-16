Каменских выпустила новый хит с призывом к парням. Видео

В пятницу, 16 апреля, украинская певица Настя Каменских презентовала новую песню под названием "Ма". Это одна из композиций артистки из ее будущего альбома "Красное вино", премьера которого состоится 14 мая.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале знаменитости (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты уже успели оценить трек Каменских.

По словам певицы, в новой песне она хочет рассказать, что не нужно бояться говорить девушкам о своих чувствах и признаться в симпатии, даже если это случайное знакомство.

"Ведь мы, девочки, хотим встретить того единственного и достойного. Поэтому трек "Ма" не просто призыв. Он открывает историю любви с первого взгляда. Она встречается на танцполах на громких вечеринках, где среди толпы можно найти ту самую magical, которую ты всю жизнь искал", – сообщила Каменских.

Пользователям сети понравился сингл "Ма" и они засыпали артистку приятными комментариями.

"Уже на повторе. Ждем альбом. Думаю, будет пушка", "Настя, давай эту песню переведи на испанский. Мне кажется будет просто огонь", "Класс! Очень классная и необычная песня!" – пишут люди.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская певица Настя Каменских (NK) презентовала новую песню под названием "Девочки рулят". Она заявила, что хочет этим треком сказать всем девушкам – они крутые и особенные.