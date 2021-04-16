Каменських випустила новий хіт із закликом до хлопців. Відео

У п'ятницю, 16 квітня, українська співачка Настя Каменських презентувала нову пісню під назвою "Ма". Це одна з композицій артистки з її майбутнього альбому "Червоне вино", прем'єра якого відбудеться 14 травня.

Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі знаменитості (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця). Фанати вже встигли оцінити трек Каменських.

За словами співачки, в новій пісні вона хоче розповісти, що не потрібно боятися говорити дівчатам про свої почуття і зізнатися в симпатії, навіть якщо це випадкове знайомство.

"Адже ми, дівчатка, хочемо зустріти того єдиного і гідного. Тому трек "Ма" не просто заклик. Він відкриває історію кохання з першого погляду. Воно зустрічається на танцполах на гучних вечірках, де серед натовпу можна знайти ту саму magical, яку ти все життя шукав", – повідомила Каменських.

Користувачам мережі сподобався сингл "Ма" і вони засипали артистку приємними коментарями.

"Уже на повторі. Чекаємо альбом. Думаю, буде бомба", "Настю, давай цю пісню переведи на іспанську. Мені здається буде просто вогонь", "Клас! Дуже класна і незвичайна пісня!" – пишуть люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, українська співачка Настя Каменських (NK) презентувала нову пісню під назвою "Девочки рулят". Вона заявила, що хоче цим треком сказати всім дівчатам – вони круті та особливі.