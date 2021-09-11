Каменских обнажилась в гостиничном номере. Фото

Известная украинская певица Настя Каменских (NK) порадовала своих подписчиков новыми соблазнительными фотографиями. Женщина позировала в коротеньком халатике на белых простынях.

Результаты такой мини-фотосессии артистка выложила в свой Instagram. На фотографиях Каменских лежит с обнаженными плечами на роскошной, "царской" постели. Певица также не стесняется показать свои стройные ноги и глубокое декольте (чтобы просмотреть фотографии, доскролльте до конца страницы).

Исполнительница попросила своих подписчиков поделиться планами на вечер пятницы, на что получила ответ, что у них это время пройдет не так расслаблено.

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Напомним, что Настя поехала не на отдых, а в концертный тур. Ее муж – Алексей Потапенко (Потап) остался дома один. Зато компанию певице составила танцовщица Юлия Аладко, с которой они вместе выступают.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Настя Каменских (NK) отправилась в Турцию, чтобы выступить перед гостями одного из отелей.