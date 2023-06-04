Камбербэтч влез в драку, а Уинслет вытащила женщину из огня: 5 звезд, которые спасли жизни других людей

В фильмах их персонажи с легкостью скачут с крыши на крышу, умело сражаются со злоумышленниками или профессионально останавливают у пострадавших артериальное кровотечение. Все для того, чтобы спасти жизнь других. Актерам помогают каскадеры, тросы (страховка) на каждом шагу и т.д.

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В реальности далеко не каждый решится на нечто подобное. Герои этого материала рисковали собой ради других, совершенно незнакомых людей. Подробнее об этих смельчаках читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Леонардо Ди Каприо

Американский актер и кинопродюсер Леонардо Ди Каприо спас человека, который находился в воде 11 часов после падения с круизного лайнера. В 2020 году Лео отдыхал на яхте в Карибском море вместе со своей любимой Камиллой Морроне и друзьями. Когда он узнал о несчастном случае, бросился вместе с товарищами в воду, чтобы найти потерпевшего. К счастью, им это удалось. Мужчину вернули к жизни.

2. Дженнифер Лоуренс

Американская актриса Дженнифер Лоуренс спасла жизнь женщине, которая потеряла сознание прямо перед ее домом. Знаменитость вызвала скорую помощь, и до ее приезда делала все возможное, чтобы незнакомка очнулась. Когда медики прибыли, Лоуренс отложила свои дела. Она осталась, чтобы убедиться, что с женщиной все хорошо.

3. Кейт Уинслет

В 2011 году британский предприниматель Ричард Брэнсон пригласил английскую актрису Кейт Уинслет на отдых в имении на Карибах. Она приехала. Через несколько дней в коттедж ударила молния, из-за чего тот вспыхнул пламенем. Люди в панике начали выбегать на улицу, а Кейт бросилась спасать 90-летнюю маму Ричарда.

4. Бенедикт Камбербэтч

Английский киноактер Бенедикт Камбербэтч спас курьера от грабителей. В 2018 году он ехал в такси. Вдруг увидел, что на незнакомца напали четверо мужчин. Злоумышленники ударили парня бутылкой по голове, и актер бросился в драку с криками "Оставьте его в покое!". Водитель такси также подключился, чтобы помочь. В конце концов, банда сбежала.

5. Том Круз

Американский киноактер, режиссер, продюсер и сценарист Том Круз во время съемок фильма "Коктейль" спас жизнь коллеги Элизабет Шу. Девушка приближалась к лопастям вертолета, которые во время вращения кажутся невидимыми, но могут мгновенно убить. Том – опытный пилот, поэтому знает об этой особенности механизма. Он схватил Шу за ноги и свалил ее на землю. Та разозлилась, потому что не поняла, в чем дело. Поблагодарила только после того, как Круз сказал, что спас ее от смерти.

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