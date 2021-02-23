Камала Харрис продала квартиру за $799 тысяч долларов: как она выглядит

В сети показали, как выглядит квартира новоизбранной вице-президента США Камалы Харрис. Жилье находится в Сан-Франциско и совсем недавно политик продала его за 799 тысяч долларов (более 22 миллионов гривен).

Харрис приобрела квартиру в 2004 году за 489 тысяч долларов (более 13,5 млн гривен) и прожила в ней 16 лет. Об этом пишет издание New York Post (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Построенный в 1998 году дом имеет квартиру с одной спальней и двумя ванными комнатами площадью 99 кв. м. Жилье расположено на втором этаже здания и его можно описать как "элегантная гавань" в удобном районе.

Как стало известно, жилье имеет открытую планировку с высокими потолками. Здесь есть кухня с газовой плитой, домашний кабинет и камин. Вид с окна выходит на красивую улицу города.

Наверху по лестнице находится спальня-лофт с полностью оборудованной ванной комнатой и гардеробной. Изысканное пространство имеет множество индивидуальных штрихов и отделки.

Кроме того, в квартире есть стиральная машина и сушилка, также предоставляется гараж и дополнительное место для хранения вещей.

В самом здании за последние два года была установлена новая крыша, гаражные ворота и домофон. Апартаменты находятся примерно в 800 м от здания Верховного суда Сан-Франциско.

Отметим, что сейчас у Харрис есть еще одна квартира в Вашингтоне и дом в районе Брентвуд в Лос-Анджелесе.

Политик временно проживает в доме через дорогу от Белого дома, а в Военно-морской обсерватории США – традиционном жилье вице-президента – ведутся ремонтные работы.

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