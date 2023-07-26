'25 февраля он был уже с автоматом': Харчишин рассказал о сыне, который пополнил ряды ВСУ после вторжения

Сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину 25-летний сын известного украинского музыканта Валерия Харчишина встал на защиту родной земли. Сначала Дмитрий пополнил лавы ТрО, а вскоре отправился непосредственно на передовую. Интересно, что для этого ему пришлось обмануть звездного отца.

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Дело в том, что фронтмен рок-группы "Друга ріка" не собирался отпускать сына на фронт. В день вторжения они решили, что служить отправится один из них, но Харчишин тогда уже знал – наследник воевать не будет, это слишком опасно. Впрочем, Дмитрий оказался быстрее и уже 25 февраля показался перед отцом с автоматом. Об этом артист рассказал в интервью для YouTube-канала "РОЗМОВА".

"24 февраля мы попрощались, 25-го он был уже с АК... Я не отпускал его, он меня фактически обманул. Он попросил меня, чтобы я оставался отцом с малыми, а он объявил, что идет в ТрО. Я ему сказал: "Подожди, давай мы займемся безопасностью малых, а потом будем разбираться, кто пойдет – я или ты". Он согласился, поехал в Житомир и уже на следующий день у него был АК. Я спросил, почему же он не посоветовался, на что он ответил: "Ты сказал "потом", а "потом" может и не быть". Вот и все", – вспомнил певец.

По словам музыканта, сын очень изменился. Он говорит, что из "мальчика в очках" тот превратился в настоящего мужчину – самоотверженного бойца. Парень не боится находиться в горячих точках, однако конкретно сейчас он служит в относительно безопасном регионе.

"Он не в горячей точке, и это не потому, что папа кому-то позвонил. Хотя у него была такая мысль. Было такое, когда его перевели в тыл, как он сказал "штабной крысой". Он с наездом позвонил мне: "Это ты сделал?". Я объяснил, что я не знаю ни его побратимов, ни руководства. Видимо, руководству виднее, почему. Он находится сейчас на севере, там спокойно пока", – поделился рокер.

Напомним, ранее Харчишин признался, что вынужден был заблокировать своих родственников-украинцев, которые много лет живут в России. Артиста шокировало, как пропаганда повлияла на уроженцев Украины, которые дома общались на родном языке. Подробности – по ссылке здесь.

Ранее OBOZREVATEL писал, что волонтеры показали, как выглядит дом Валерия Харчишина, который в марте этого года обстреляли российские оккупанты. Посмотреть можно в нашем материале.

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