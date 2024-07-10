Каким был Донецк до оккупации: выступали Beyonce и Rihanna, Сергей Жадан собирал полные залы, а фанаты Положинского скандировали: 'Украина!'

Ныне оккупированный Донецк, который мучают кремлевские прихвостни своими пропагандистскими концертами, когда-то был едва ли не столицей культурной жизни страны. Там проводились масштабные концерты всемирно-известных звезд и украинских музыкальных легенд.

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Город не только мог достойно принять певцов с мировыми именами, но и вместить всех украинских и иностранных фанатов. Журналисты "Телевидения Торонто" вспомнили, каким был украинский Донецк до оккупации Россией.

Бейонсе

29 августа 2009 года Бейонсе выступала с концертом на стадионе "Донбасс Арена". К ее приезду готовились по всему городу: в аэропорту, на стадионе, в гостинице "Донбасс Палас". Звезда направила украинцам много требований, но все они были выполнены.

В определенный момент концерта звезда спустилась к зрителям с охранниками, касалась их и благодарила публику. Комментаторы называли Бейонсе популярнейшей певицей мира того времени.

Рианна

Барбадосская певица выступала на праздновании 75-летия ФК "Шахтер" на той же арене. Чтобы она чувствовала себя как дома, организаторам пришлось построить гримерную площадью 200 квадратных метров и привезти воду из Америки.

После концерта звезда назвала Украину "крутой" и поблагодарила за теплый прием.

Сергей Жадан

Украинский писатель и фронтмен рок-группы "Жадан и Собаки", который недавно рассказал, что будет проходить службу в Национальной гвардии Украины, любил выступать в Донецке в молодости. Он собирал полные залы на своих культурных вечерах, а около 10 лет тому назад приезжал на Донецкий Евромайдан.

В свое время писатель удивлялся, что на его литературные мероприятия приходила публика. Он предполагал, что аудитория в Донецке менее заинтересована в украинской литературе, но ошибся.

Саша Положинский

До оккупации экс-лидер украинской группы "Тартак" регулярно выступал в Донецке и говорил, что атмосфера ему нравилась.

"Первый профессиональный визит в Донецк был в 97-м году, я вел шоу. По-украински. На концерте выступали "Океан Ельзи", "Плач Єремії", "Спалахнув Шифер". Ездили тогда с этим шоу по всей Украине. В Донецке прием был одним из лучших. Началась концертная программа, сначала "Роликс", затем "Тартак". Обе команды украиноязычные. Народу пришло очень многое, не хотели пускать со сцены. Требовали "на бис" несколько раз. Вообще не помню хотя бы одного неудачного выступления в Донецке", – говорил артист.

На одном из концертов ему хором кричали : "Украина".

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