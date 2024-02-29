А год спустя началась война. Видео с концерта 'Тартак' в Донецке, где люди отрываются под украинские песни, тронуло сеть

Архивная видеозапись концерта украинской группы "Тартак" во временно оккупированном Донецке почти 11-летней давности тронула пользователей сети. Коллектив не только спел там свой украиноязычный репертуар, но и проскандировал патриотические лозунги.

То, как жители Донецка кричали "Украина" и "Героям слава", вернуло зрителей в довоенные, счастливые воспоминания. Ролик разместили в TikTok-аккаунте с давно забытыми видео "Украинская история".

Артисты приехали в Донецк 23 июня 2013 года. Тогда он еще был мирным, цветущим и спокойным, а уже через год жители города содрогались от взрывов.

Однако в то последнее мирное лето перед российской оккупацией в Донецке было много поклонников украинских песен, которые отрывались под отечественную музыку. Они танцевали, подпевали и восклицали проукраинские лозунги.

"Следующую песню мы хотим посвятить всем патриотам Украины, которые живут в Донецке. Что бы нам всем ни рассказывали враги Украины, якобы патриоты живут на Западе, я уверен, что их так же много на Востоке", – сказал фронтмен группы.

Полное видео еще также сохранилось на YouTube. В конце группа выразила надежду, что сможет сыграть большой сольный концерт в городе, ведь в тот день коллектив выступил в рамках мероприятия "МТС: 20 лет вместе".

"Дончане такие красивые", "Через год оккупация и война", "А потом пришли орки", "Соскучилась по тем временам и по тому Донецку", "До боли", – написали в комментариях.

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