Какие знаменитости выступили на инаугурации Байдена. Видео

В среду, 20 января, на инаугурации новоизбранного президента США Джо Байдена появилось множество знаменитостей. Среди них такие артисты как Леди Гага и Дженнифер Лопес.

Звезды предстали в ярких и необычных образах. Подробней о них – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Так, артистка исполнила национальный гимн США. Гага предпочла надеть длинное платье с пышной юбкой ярко-красного цвета. Кроме того, ее образ дополняла прическа в виде косы, в которую вплели черную ленту, а также эффектные красные губы. Отметим, что также ее платье украшала огромная брошь в виде золотой птицы.

Певица исполнила трогательную композицию под названием "This Land Is Your Land" & "America, The Beautiful". Она предстала на публике в белоснежном костюме от Chanel, сверху которого надела такого же цвета пальто. Ее образ дополняло множество ярких украшений в виде сережек, браслетов и кольца с большим драгоценным камнем.

Американский исполнитель спел захватывающую песню под названием "Amazing Grace". Музыкант вышел в светлых джинсах, темной рубашке, пиджаке и ковбойской шляпе. Также Брукс был в медицинской маске. Его образ дополнял широкий пояс на штанах. Затем знаменитость снял маску и шляпу, и исполнил композицию.

Напомним, до этого сообщалось о том, что также на инаугурации Байдена должны выступить Деми Ловато, Джастин Тимберлейк, Ант Клемонс и Джон Бон Джови. Но их на мероприятии так и не увидели.

Ранее OBOZREVATEL решил сравнить, чем отличается наряд Джилл Байден от предыдущих первых леди – Мелании Трамп и Мишель Обамы. Подробней читайте по ссылке.