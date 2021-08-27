Какие пластические операции делали украинские звезды: от Ирины Билык до Зианджи. Фото

Большинство звезд скрывают, что прибегали к пластике или кололи инъекции красоты. Однако некоторые знаменитости все-таки признались, что над их внешностью поработали хирурги.

Чаще всего селебрити увеличивают грудь, корректируют нос и делают подтяжку лица. OBOZREVATEL пишет о знаменитостях, которые обращались к пластическим хирургам.

Певица Ирина Билык призналась в программе "Мой секрет", что у нее было несколько пластических операций. 51-летняя звезда сделала пластику глаз, носа, губ и подтяжку лица.

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Украинская певица Слава Каминская не скрывает от поклонников, что обращалась за помощью к пластическим хирургам. Она сделала липосакцию, пластику носа и груди. До операций Слава не считала себя красавицей и стеснялась своей внешности. Также звезда регулярно колет инъекции красоты.

Певицу Анну Седокову поклонники подозревают во многих пластических операциях. Звезда опровергает подобные слухи, но призналась в Instagram, что делала липосакцию после рождения ребенка.

Ранее звезда Zi Faamelu (Зианджа) выступала под псевдонимом Борис Апрель. Переехав в США, знаменитость сделала операцию по смене пола. Сейчас у артистки внешность ее мечты, она занимается творчеством и пишет песни.

Экс-учасница группы "ВИА Гра" Миша Романова откровенно рассказала, что сделала пластику груди. Девушка призналась в своем блоге, что на момент операции была беременна и едва не потеряла сына.

Украинский блогер София Стужук ранее пропагандировала только натуральную красоту на своей странице. Однако за последние несколько месяцев звезда Instagram сделала 3 пластические операции. Она увеличила грудь, уменьшила нос и перекроила веки.

Интервьюер Рамина Эсхакзай также не скрывает, что регулярно улучшает свою внешность. Она удалила комки Биша, сделала острый подбородок и делает инъекции красоты.

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