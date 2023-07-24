'Какая она к черту одесситка?' В день ракетной атаки по Одессе Тодоренко похвасталась отдыхом за границей и нарвалась на хейт

Певица и телеведущая Регина Тодоренко родилась и выросла в Одессе. После самой масштабной ракетной атаки оккупантов по историческому центру города, в результате которого был разрушен крупнейший одесский храм 1794 года – Спасо-Преображенский кафедральный собор – многие украинцы были уверены, что звезда не сможет молчать. И действительно, Тодоренко отмалчиваться не стала, но на связь с фанами она вышла не для того, чтобы рассказать о терроре россиян, а для того, чтобы похвастаться своим заграничным отдыхом на море.

Видео дня

Так, сейчас предательница с детьми и мужем-россиянином Владом Топаловым наслаждается курортом в Турции. На личной странице в Instagram в день массированной ракетной атаки, 23 июля, Тодоренко показала веселое беззаботное видео с отдыха (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На обнародованных кадрах певица хвастается роскошным номером в "райском отеле" с приватным пляжем, демонстрирует, как дети и муж развлекаются в бассейне, показывает свой релакс под пальмами и купание в море.

Видео распространили во многих украинских пабликах, где комментаторы не перестают удивляться цинизму и низости "одесситки", которая якобы так сильно любит свой родной город.

"Какая она к черту одесситка?", "А почему мы до сих пор обращаем на нее внимание? Давно выбросили, переступили и пошли дальше", "Она не одесситка, а мусор Одессы, от которого мы избавились", "Почему кто-то удивлен? Какие могут быть вопросы к человеку у которого хватило (не хватило) ума выйти замуж за рашиста и родить от него?", "Я только утром об этой мразоте подумала, интересно, какая будет реакция, но понятно, что этой твари п**уй на все человеческое и святое", "Просто фу", – оставляют интернет-пользователи.

Тем не менее в Одессу предательница все же очень хочет. Не так давно она решила в Instagram ответить на вопросы подписчиков, которые поинтересовались, планирует ли звезда приехать в родной город. "Да, конечно", – написала знаменитость, опубликовав архивный кадр оттуда. Впрочем, Тодоренко сомневается, что ее там кто-то ждет. И это, пожалуй, единственная умная мысль в голове артистки.

Напомним, в ночь на 23 июля в Одессе прозвучала серия взрывов. Оккупанты атаковали регион крылатыми ракетами Х-22, "Калибрами", "Ониксами", "Искандер-К" и баллистическими "Искандер-М". Более двух десятков человек пострадали, один гражданский погиб.

Исторический центр Одессы, который находится под охраной ЮНЕСКО, получил колоссальные разрушения. Сильно пострадали Спасо-Преображенский собор, Дом ученых, знаменитые одесские дворики и жилые дома. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что теракту в Одессе нет никакого оправдания. Украина непременно ответит агрессору.

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинский блогер Богдан Беспалов сделал громкое заявление о том, что Тодоренко очень хочет вернуться в Украину, но боится своих родственников. В частности, свекра родом из Харькова.

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