Как звезда сериала "Секс в большом городе" изменилась за 25 лет. Редкое фото

В сети показали, как американская актриса, звезда сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер выглядела в 1995 году. Можно заметить, что тогда у нее были кудрявые волосы, а сейчас они стали более прямыми.

Соответствующая публикация появилась на странице "Зірковий шлях" в Instagram (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы). На архивном снимке знаменитость появилась в черном джемпере и пиджаке. У нее на лице практически не было макияжа, а объемная кудрявая прическа делала ее образ максимально эффектным.

На второй фотографии, которая была сделана относительно недавно, Паркер была в легком платье с цветочным принтом. На ее лице сияла улыбка, а прямые волосы были аккуратно уложены.

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"На первой лучше", "Замечательный сериал. Замечательная актриса. В ее случае возраст только красит. Такова природа. Где отнимает у человека, где дает. И наоборот", "Первая лучше", – отметили пользователи в комментариях.

Коротко о знаменитости:

Сара Джессика Паркер – американская актриса и продюсер. Известна ролью Кэрри Брэдшоу из телесериала "Секс в большом городе", за роль в котором она четырежды удостаивалась премии "Золотой глобус" и дважды премии "Эмми".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, как Сара Джессика Паркер выглядела в 17 лет. Пользователи заметили, что актриса за этот промежуток времени сильно изменилась.