Сара Джессика Паркер в 17 лет и сейчас: в сети опубликовали фото

В сети показали, как американская актриса, звезда сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер выглядела в 17 лет. Пользователи заметили, что артистка за этот промежуток времени сильно изменилась.

Соответствующий фотоколлаж появился в Instagram-аккаунте шоу "Зірковий шлях". На архивном снимке юная Сара запечатлена в красной рубашке, поверх которую надела бежевую вязаную жилетку. Она позировала с коричневыми волнистыми волосами, а на ее лице не было макияжа (чтобы посмотреть, проскролльте новость до конца.

На втором снимке, который был сделан недавно, Паркер появилась перед камерой в черной блузе. Волосы у актрисы на фото распущены и красиво уложены. На лице она сделала красивый smoky eyes.

"Не узнать вообще, два разных человека. Вот что пластика делает с людьми. Но актриса она хорошая, люблю сериал "Секс в большом городе" с ее участием", – написал один из пользователей.

Коротко о знаменитости:

Сара Джессика Паркер – американская актриса и продюсер. Известна ролью Кэрри Брэдшоу из телесериала "Секс в большом городе", за роль в котором она четырежды удостаивалась премии "Золотой глобус" и дважды премии "Эмми".

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