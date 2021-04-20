Самые роскошные яхты Кидман, Бейонсе и других знаменитостей: как они выглядят. Фото

Звездный статус можно "измерить" не только сосчитав количество недвижимости знаменитостей в самых богатых районах Соединенных Штатов, но и габариты транспортных средств звезд.

Так, стоит отдельно внимание уделить роскошным яхтам, на которых Николь Кидман, Бейонсе и другие звезды выходят в открытое море в свой уикенд. OBOZREVATEL сделал подборку звездных обладателей собственных плавсредств со снимками их роскошных яхт.

1. Бейонсе и Jay-Z

Семья знаменитой певицы Бейонсе обожает уединяться на яхте в море и отдыхать подальше от назойливых и вездесущих папарацци. А чтобы отдых был максимально комфортным, они с мужем купили себе личную суперяхту, стоимостью 70 миллионов долларов. Отметим, что Galactica Star была одной из лучших и крупнейшей в мире быстроходных яхт, на момент ее запуска в 2013 году. На яхте есть веранда для солнечных ванн, дуплексный пляжный клуб, охватывающий 25% основных и нижних палуб, а также вертолетная площадка на передней палубе.

2. Николь Кидман

Актриса назвала свою 45,9-метровую яхту гавайским именем Хокулани. В интервью Кидман рассказывала, что это имя дали ей родители при рождении. Так, Николь родилась на гавайском острове Оаху, но по национальности является австралийкой. По последним данным, стоимость ее яхты оценивается в 259 миллионов долларов США.

Несмотря на то, что Хокулани уже более десяти лет, яхта все еще находится в идеальном состоянии благодаря экипажу из семи человек. Отметим, что внутри судна есть пять VIP-кают, внутренние помещения, отделанные натуральными материалами, бассейн, три обеденные зоны, вместительные уютные гостиные, рабочий кабинет и ванная с джакузи. Также на борту яхты размещены множество аксессуаров для водных развлечений: это и гидроциклы, и водные лыжи, и вейкборд, и снаряжение для ныряния с маской.

3. Стивен Спилберг

Известный режиссер Стивен Спилберг – владелец 86-метровой яхты "Семь морей". Спилберг был бы не Спилбергом, если бы на его яхте не было собственного полноразмерного кинотеатра, который можно смотреть, не выходя из бассейна. Также на яхте имеется большая хозяйская каюта, терраса, вертолетная площадка и бассейн. Режиссер страдает от морской болезни и эта проблема была решена с помощью специальной система стабилизации, которая сводит качку к минимуму. Общая стоимость яхты оценивается в $200 миллионов.

4. Николас Кейдж

Кейдж – известный коллекционер старинных замков и уединенных жилищ на островах. Однако, чтобы добираться к своим изолированным жилищам, актеру нужно было плавсредство. Так, актер приобрел роскошную яхту длиной 25 метров и назвал в честь своего сына – Weston, который даже сыграл на этой яхте свою свадьбу, а вот самому Николасу на борту своего судна пришлось пережить разрыв со второй женой Лизой-Марией Пресли. Она в гневе швырнула в океан обручальное кольцо стоимостью 65 тысяч долларов.

5. Хайди Клум

Яхта Indian Empress Хайди Клум больше напоминает плавучий дворец. Ее длина составляет 95 метров, а в бесчисленных каютах могут с комфортом разместится 32 гостя и 42 члена экипажа. К услугам звездной семьи на яхте не только гараж на два автомобиля, но и тренажерный зал, салон красоты, сауна, а холл украшают полотна Ренуара и Шагала. На корабле даже имеется на рояль, который когда-то принадлежал Элтону Джону.

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