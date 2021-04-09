Как выглядят самые дорогие часы Кейт Миддлтон, Криштиану Роналду и других знаменитостей. Фото

Некоторые люди носят дорогие часы вовсе не для того, чтобы в любой момент иметь возможность посмотреть на время.

Так, знаменитости выбирают себе аксессуары за сотни тысяч долларов, чтобы продемонстрировать всем свой статус. OBOZREVATEL узнал, сколько стоят часы Рианны, Дэниела Крейга, Криштиану Роналду и других известных людей нашей планеты.

1. Рианна

В своем клипе на песню "Take A Bow" американская поп-звезда Рианна засветила часы Piaget из 18-каратного золота стоимостью более 30 тысяч долларов. После этого певица не раз выходила на публику с часами, по стоимости, как целая квартира. Так, в 2019 году Рианна появилась на показе новой коллекции белья Savage & Fenty с роскошными часами Chopard в корпусе из белого золота и декорированными бриллиантами 16,15 карата.

Рианна часто появляется на публике с дорогими часами на руке

2. Амир Хан

Известный профессиональный боксер Амир Хан обожает коллекционировать дорогостоящие часы. Так, на день рождения своего сына Мухаммеда, которому исполнялся всего годик, он подарил ему часы Rolex почти за 50 тысяч долларов. Мальчику нужно подождать еще лет 15, чтобы смочь их носить. Для себя боксер купил дайверские часы Richard Mille RM 032 за 140 тысяч.

Амир Хан подарил сыну часы Rolex за 30 000 фунтов стерлингов, когда мальчику исполнился всего год

3. Криштиану Роналду

Еще одним любителем наручных часов с драгоценными камнями является 36-летний футболист Криштиану Роналду. Он владеет часами Franck Muller стоимостью 1 миллион 400 тысяч долларов. Эти часы, входящие в коллекцию Round, имеют блестящий корпус, циферблат и браслет, инкрустированы бриллиантами багетной огранки и настоящими рубинами.

36-летний футболист Криштиану Роналду носит часы стоимостью почти полтора миллиона долларов

4. Jay-Z и Бейонсе

Бейонсе купила одни из самых дорогих часов в мире в качестве свадебного подарка для своего мужа-рэпера. По слухам, на свое приобретение Hublot Big Bang она потратила 4,8 миллиона долларов. Часы этой марки инкрустированы не менее 1300 бриллиантами.

Позже Jay-Z также был замечен с часами Patek Phillipe Grandmaster Chime стоимостью около 2,1 миллиона долларов и уникальными Rolex с сапфировым корпусом Richard Mille за 2,4 миллиона.

У Jay-Z есть несколько часов стоимостью в несколько миллионов долларов

5. Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская известна своим классическим сдержанным стилем – и ее выбор часов это подтверждает. 39-летнюю Кейт редко можно увидеть без Cartier Ballon Bleu за 7 тысяч долларов. Считается, что это подарок от мужа принца Уильяма, мама которого, принцесса Диана, тоже обожала марку Cartier.

Кейт Миддлтон предана часам от Cartier

6. Дэниел Крейг

Как и его экранный персонаж Джеймс Бонд, 53-летний Дэниел любит роскошь во всем. Так, Крейг в повседневной жизни носит часы Rolex Milgauss стоимостью около 7 тысяч долларов. Также он был замечен с аксессуаром на руке Omega Seamaster 300 стоимостью около 10 тысяч и с часами Rolex Submariner за 31 тысячу долларов.

Как и его экранный персонаж Джеймс Бонд, 53-летний Дэниел любит роскошные аксессуары

7. Конор Макгрегор

Ирландский боец смешанных единоборств потратил более двух миллионов на наручные часы Jacob & Co с бриллиантами. 32-летний чемпион UFC, похоже, всегда находит время для выбора новых аксессуаров. Так, недавно он выложил миллион долларов на свои часы Astronomia Tourbillon Baguette, которые инкрустированы 422 бриллиантами в невидимой оправе.

Конор Макгрегор обожает часы с бриллиантами и необычными деталями

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