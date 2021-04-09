Як виглядають найдорожчі годинники Кейт Міддлтон, Кріштіану Роналду та інших знаменитостей. Фото

Деякі люди носять дорогі годинники зовсім не для того, щоб будь-якої миті мати змогу подивитися на час.

Так, знаменитості вибирають собі аксесуари за сотні тисяч доларів, щоб продемонструвати всім свій статус. OBOZREVATEL дізнався, скільки коштують годинники Ріанни, Деніела Крейга, Кріштіану Роналду та інших відомих людей нашої планети.

1. Ріанна

У своєму кліпі на пісню "Take A Bow" американська попзірка Ріанна засвітила годинник Piaget із 18-каратного золота вартістю понад 30 тисяч доларів. Після цього співачка не раз виходила на публіку з годинником за ціною цілої квартири. Так, у 2019 році Ріанна з'явилася на показі нової колекції білизни Savage & Fenty з розкішним годинником Chopard у корпусі з білого золота і декорованим діамантами 16,15 карата.

Ріанна часто з'являється на публіці з дорогим годинником на руці

2. Амір Хан

Відомий професійний боксер Амір Хан обожнює колекціонувати дорогі годинники. Так, на день народження свого сина Мухаммеда, якому виповнювався всього рік, він подарував йому годинник Rolex майже за 50 тисяч доларів. Хлопчику потрібно почекати ще років 15, щоб змогти їх носити. Для себе боксер купив дайверський годинник Richard Mille RM 032 за 140 тисяч.

Амір Хан подарував синові годинник Rolex за 30 000 фунтів стерлінгів, коли хлопчикові виповнився лише рік

3. Кріштіану Роналду

Ще одним любителем наручних годинників із дорогоцінними каменями є 36-річний футболіст Кріштіану Роналду. Він володіє годинником Franck Muller вартістю 1 мільйон 400 тисяч доларів. Цей годинник, що входить до колекції Round, має блискучий корпус, циферблат і браслет, інкрустований діамантами багетного огранювання й справжніми рубінами.

36-річний футболіст Кріштіану Роналду носить годинник вартістю майже півтора мільйона долларів

4. Jay-Z і Бейонсе

Бейонсе купила один із найдорожчих годинників у світі як весільний подарунок для свого чоловіка-репера. Із чуток, на своє придбання Hublot Big Bang вона витратила 4,8 мільйона доларів. Годинник цієї марки інкрустовані не менш як 1 300 діамантами.

Пізніше Jay-Z також був помічений із годинником Patek Phillipe Grandmaster Chime вартістю близько 2,1 мільйона доларів та унікальним Rolex з сапфіровим корпусом Richard Mille за 2,4 мільйона.

У Jay-Z є кілька годинників вартістю в кілька мільйонів доларів

5. Кейт Міддлтон

Герцогиня Кембриджська відома своїм класичним стриманим стилем – і її вибір годинника це підтверджує. 39-річну Кейт рідко можна побачити без Cartier Ballon Bleu за 7 тисяч доларів. Вважається, що це подарунок від чоловіка принца Вільяма, мама якого, принцеса Діана, теж любила марку Cartier.

Кейт Міддлтон віддана годиннику від Cartier

6. Деніел Крейґ

Як і його екранний персонаж Джеймс Бонд, 53-річний Деніел любить розкіш у всьому. Так, Крейґ у повсякденному житті носить годинник Rolex Milgauss вартістю близько 7 тисяч доларів. Також він був помічений з аксесуаром на руці Omega Seamaster 300 вартістю близько 10 тисяч і з годинником Rolex Submariner за 31 тисячу доларів.

Як і його екранний персонаж Джеймс Бонд, 53-річний Деніел любить розкішні аксесуари

7. Конор Макгрегор

Ірландський боєць змішаних єдиноборств витратив понад два мільйони на наручний годинник Jacob & Co з діамантами. 32-річний чемпіон UFC, схоже, завжди знаходить час для вибору нових аксесуарів. Так, нещодавно він виклав мільйон доларів на свій годинник Astronomia Tourbillon Baguette, який інкрустовано 422 діамантами в невидимій оправі.

Конор Макгрегор обожнює годинники з діамантами й незвичайними деталями

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