Рэп, алкозависимость и армия: как живут и выглядят современные принцессы. Фото

Не все принцессы носят бальные платья в обычной жизни, разговаривают с птичками и ждут своего принца на белом коне сидя в замке. На самом деле юные королевские особы выглядят и живут совершенно по-разному.

Например, наследница африканского королевства Эсватини читает рэп, а принцесса Японии – развивает собственный бренд одежды. OBOZREVATEL узнал, как живут и выглядят современные принцессы разных стран.

Александра Люксембургская

Видео дня

Единственная дочь герцога Люксембургского Анри – Александра, считается завидной невестой, поскольку является очень образованной и целеустремленной принцессой.

Она училась в Люксембургском университете, а также в США, Париже и Дублине. В свободное время Александра обожает путешествовать, играть в теннис, танцевать и заниматься легкой атлетикой.

Елизавета и Элеонора Бельгийские

У короля Бельгии Филиппа есть две дочери. Старшей Елизавете – 19 лет, она первая в очереди на престол. Елизавета может стать первой в истории королевой Бельгии.

Она училась в Уэльском колледже, а сейчас получает образование в Королевской военной академии. Наследница на светских мероприятиях всегда демонстрирует образцовое поведение, общается с гражданами и изысканно одевается.

Младшей Элеоноре – 13 лет. Девочка ходит в школу, играет на скрипке и любит рисовать.

Отметим, что сестры с двумя братьями занимаются волонтерством, во время пандемии они помогали пожилым людям.

Катарина-Амалия, Алексия и Ариана Нидерландские

У короля Нидерландов Виллема-Александра три дочери: старшей Катарине-Амалии исполнилось 17 лет, средней Алексии – 16 лет, а младшей Ариане – 14. Девушки вместе учатся в гимназии в Гааге.

Принцессы изучают разные языки, занимаются балетом, хоккеем, верховой ездой, дзюдо и играют на музыкальных инструментах. Катарина-Амалия первая в очереди на престол.

Норвежская принцесса Ингрид Александра

17-летняя норвежская принцесса Ингрид Александра участвует в официальных мероприятиях и общается с наследниками престолов других стран. Ингрид обожает кататься на лыжах и занимается серфингом на отдыхе.

Она получает образование в частной школе в Осло, где изучает иностранные языки. Принцесса вторая в очереди на трон после своего брата Хокона.

Леонор и София Испанские

Принцессы Испании выглядят как близнецы, однако разница между ними полтора года: Леонор – 15 лет, а Софии – 14. Сестры ходят школу в Мадриде, где учился король Филипп VI.

Девушки вместе занимаются музыкой, танцами и изучают разные языки. Они также часто посещают официальные мероприятия, погружаясь в государственные дела. Старшая Леонор станет королевой после отца.

Принцессы Таиланда Баджракитиябха и Сириваннавари

Дочери тайского короля Рамы X родились от разных мам. Старшей Баджракитиябхе – 42 года, она является послом ООН, занимается защитой прав женщин в тюрьмах.

34-летняя Сириваннавари закончила факультет моды и текстиля в Бангкоке и переехала в Европу. Сейчас принцесса стажируется в популярных модных домах и развивает свой бренд одежды.

Принцессы Швеции Виктория и Мадлен

У короля Швеции Карла XVI есть две дочери – старшая Виктория и младшая Мадлен. 43-летняя принцесса Виктория закончила Западный католический университет во Франции, где изучала государственное управление, политологию и гуманитарные науки, а также служила в шведской армии. Также известно, что она вышла замуж, у нее есть дочь и сын.

39-летняя Мадлен занимается волонтерской деятельностью, а в университете изучала детскую психологию. В общественных организациях принцесса помогала решать проблемы сексуального насилия над детьми. В 2019 году она вышла замуж, сейчас у супругов трое детей.

Японская принцесса Аяко

Единственная дочь японского императора Нарухито – Аяко, лишилась права на престол из-за того, что вышла замуж за простолюдина.

19-летняя принцесса свободно говорит на английском и испанском, а также пишет сценарии для пьес, играет на фортепиано и скрипке.

Принцесса Есватини Сиханизо

Принцесса африканской монархии Есватини Сиханизо училась в Великобритании и Калифорнии. Жизнь за рубежом побудила ее отказаться от традиций королевства.

Сиханизо носит джинсы и мини-юбки, ходит на вечеринки, пьет алкоголь, читает рэп и воспитывает сына вне брака. При этом, принцесса является министром информационных технологий Есватини.

Ранее OBOZREVATEL писал: