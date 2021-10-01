Принцесса Беатрис рассекретила имя новорожденной дочери. Фото

Внучка королевы Елизаветы II – принцесса Беатрис, которая родила дочь 18 сентября, назвала девочку Сиенна Элизабет Мапелли Моцци. Малышка и мама чувствуют себя хорошо.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци показали отпечаток ножек дочери на бумаге. Об этом сообщили представители королевской семьи на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Ее королевское величество принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци назвали свою дочь Сиенна Элизабет Мапелли Моцци. Пара говорит: "У нас все хорошо, и Вульф – лучший старший брат Сиенны", – сказано в заявлении королевской семьи.

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К слову, Беатриса Елизавета Мария Йоркская – принцесса, член королевской семьи Великобритании. Старшая дочь Эндрю, герцога Йоркского, второго сына королевы Елизаветы II, и Сары, герцогини Йоркской.

Напомним:

26 сентября 2019 года было официально объявлено о помолвке Беатрис с итальянским аристократом Эдоардо Мапелли-Моцци. Бракосочетание должно было состояться 29 мая 2020 года, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на 2021 год, без уточнения даты. В конечном итоге непубличная церемония бракосочетания Беатрисы Йоркской с Эдоардо Мапелли-Моцци состоялась 17 июля 2020 года в часовне Всех Святых в Виндзоре.

19 мая 2021 года стало известно, что осенью принцесса и ее супруг ожидают рождения своего первого ребенка.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, принцесса Беатрис заявила, что в возрасте 7 лет у нее обнаружили нарушение способности к овладению навыками чтения и письма (дислексию). Она говорит о своем расстройстве с любовью и называет его "подарком".