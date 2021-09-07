Как две капли воды. Невероятно похожие между собой звездные мамы и их дочки. Фото
Дети иногда так похожи на родителей, что их можно принять за близнецов. Звезды здесь – не исключение, ведь младшее поколение мировых селебрити ничуть не уступает своим родителям по красоте и таланту.
OBOZREVATEL пишет о звездных дочках, которые являются мини-копиями своих мам. Некоторые из них пошли по их стопам и строят актерскую или певческую карьеру.
Тэнди Ньютон и Нико Паркер
Талантливая актриса Тэнди Ньютон имеет не менее одаренную дочь Нику Паркер, которая идет по стопам матери. Звезды очень похожи между собой и даже на светские мероприятия надевают одинаковые платья.
Риз Уизерспун и Ава Филипп
Чем старше становится Ава Филипп, тем больше она похожа на свою звездную маму Риз Уизерспун. Поклонники актрисы считают, что они выглядят, как близнецы.
Энн Эдвардс и Келли Резерфорд
Известная актриса Келли Резерфорд невероятно похожа на мать Энн Эдвардс, которая когда-то была писательницей и моделью. Прохожие утверждают, что девушки – сестры.
Керри Катона и Лилли Сью Макфадден
Светская львица Лилли Сью Макфадден является "клоном" своей мамы вокалистки Керри Катона. У девушек одинаковые светлые и кудрявые волосы, стройная фигура и очаровательная улыбка.
Кейт Мосс и Лила Грейс Мосс
Дочь супермодели Кейт Мосс – Лила Грейс Мосс, также пошла по стопам матери. 18-летняя девушка уже ходила по подиумам и была на обложках мировых глянцев. Фигурой юная Лила пошла в маму: длинные ноги, узкая талия и модельные бедра.
Аманда Холден и Алекса Луиза Хьюз
У британской актрисы и продюсера Аманды Холден есть дочь Алекса Луиза Хьюз, которая невероятно на нее похожа.
Милла Йовович и Эвер Андерсон
У голливудской актрисы с украинскими корнями Миллы Йовович и ее дочери Эвер Андерсон одинаковые глаза. Девушки публикуют совместные фото в Instagram, а подписчики говорят, что они похожи, как сестры.
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