Как две капли воды. Невероятно похожие между собой звездные мамы и их дочки. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
3 минуты
432
Дочери Уизерспун и Йовович похожи на своих мам

Дети иногда так похожи на родителей, что их можно принять за близнецов. Звезды здесь – не исключение, ведь младшее поколение мировых селебрити ничуть не уступает своим родителям по красоте и таланту.

OBOZREVATEL пишет о звездных дочках, которые являются мини-копиями своих мам. Некоторые из них пошли по их стопам и строят актерскую или певческую карьеру.

Тэнди Ньютон и Нико Паркер

Тэнди Ньютон и ее дочь Нико Паркер очень похожи

Талантливая актриса Тэнди Ньютон имеет не менее одаренную дочь Нику Паркер, которая идет по стопам матери. Звезды очень похожи между собой и даже на светские мероприятия надевают одинаковые платья.

Видео дня

Риз Уизерспун и Ава Филипп

Риз Уизерспун и ее дочь Ава Филипп похожи между собой

Чем старше становится Ава Филипп, тем больше она похожа на свою звездную маму Риз Уизерспун. Поклонники актрисы считают, что они выглядят, как близнецы.

Энн Эдвардс и Келли Резерфорд

Келли Резерфорд и ее мама Энн Эдвардс похожи, как две капли

Известная актриса Келли Резерфорд невероятно похожа на мать Энн Эдвардс, которая когда-то была писательницей и моделью. Прохожие утверждают, что девушки – сестры.

Керри Катона и Лилли Сью Макфадден

Керри Катона и дочь Лилли Сью Макфадден похожи, как сестры

Светская львица Лилли Сью Макфадден является "клоном" своей мамы вокалистки Керри Катона. У девушек одинаковые светлые и кудрявые волосы, стройная фигура и очаровательная улыбка.

Кейт Мосс и Лила Грейс Мосс

Лила Грейс Мосс похожа на свою маму – модель Кейт Мосс

Дочь супермодели Кейт МоссЛила Грейс Мосс, также пошла по стопам матери. 18-летняя девушка уже ходила по подиумам и была на обложках мировых глянцев. Фигурой юная Лила пошла в маму: длинные ноги, узкая талия и модельные бедра.

Аманда Холден и Алекса Луиза Хьюз

Аманда Холден и дочь Алекса Луиза Хьюз похожи, как сестры

У британской актрисы и продюсера Аманды Холден есть дочь Алекса Луиза Хьюз, которая невероятно на нее похожа.

Милла Йовович и Эвер Андерсон

Украинская актриса Милла Йовович и дочь Эвер Андерсон очень похожи

У голливудской актрисы с украинскими корнями Миллы Йовович и ее дочери Эвер Андерсон одинаковые глаза. Девушки публикуют совместные фото в Instagram, а подписчики говорят, что они похожи, как сестры.

Ранее OBOZREVATEL показывал:

Милла ЙововичРиз Уизерспун