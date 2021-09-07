Как две капли воды. Невероятно похожие между собой звездные мамы и их дочки. Фото

Дети иногда так похожи на родителей, что их можно принять за близнецов. Звезды здесь – не исключение, ведь младшее поколение мировых селебрити ничуть не уступает своим родителям по красоте и таланту.

OBOZREVATEL пишет о звездных дочках, которые являются мини-копиями своих мам. Некоторые из них пошли по их стопам и строят актерскую или певческую карьеру.

Тэнди Ньютон и Нико Паркер

Талантливая актриса Тэнди Ньютон имеет не менее одаренную дочь Нику Паркер, которая идет по стопам матери. Звезды очень похожи между собой и даже на светские мероприятия надевают одинаковые платья.

Видео дня

Риз Уизерспун и Ава Филипп

Чем старше становится Ава Филипп, тем больше она похожа на свою звездную маму Риз Уизерспун. Поклонники актрисы считают, что они выглядят, как близнецы.

Энн Эдвардс и Келли Резерфорд

Известная актриса Келли Резерфорд невероятно похожа на мать Энн Эдвардс, которая когда-то была писательницей и моделью. Прохожие утверждают, что девушки – сестры.

Керри Катона и Лилли Сью Макфадден

Светская львица Лилли Сью Макфадден является "клоном" своей мамы вокалистки Керри Катона. У девушек одинаковые светлые и кудрявые волосы, стройная фигура и очаровательная улыбка.

Кейт Мосс и Лила Грейс Мосс

Дочь супермодели Кейт Мосс – Лила Грейс Мосс, также пошла по стопам матери. 18-летняя девушка уже ходила по подиумам и была на обложках мировых глянцев. Фигурой юная Лила пошла в маму: длинные ноги, узкая талия и модельные бедра.

Аманда Холден и Алекса Луиза Хьюз

У британской актрисы и продюсера Аманды Холден есть дочь Алекса Луиза Хьюз, которая невероятно на нее похожа.

Милла Йовович и Эвер Андерсон

У голливудской актрисы с украинскими корнями Миллы Йовович и ее дочери Эвер Андерсон одинаковые глаза. Девушки публикуют совместные фото в Instagram, а подписчики говорят, что они похожи, как сестры.

Ранее OBOZREVATEL показывал: