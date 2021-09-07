Актрисы секс-символы XX века, которые сводили с ума мужчин всего мира. Фото

В XX веке молодые девушки снимались в кино и откровенных фотосессиях, благодаря чему стали легендами. Они покоряли мужчин и окружающих своей эффектной внешностью и характером.

Среди них – Мэрилин Монро, Одри Хепберн, Вивьен Ли, Софи Лорен и другие. OBOZREVATEL решил вспомнить, как выглядели знаменитые красавицы в те времена (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Американская киноактриса, секс-символ 1950-х годов, певица и модель. Стала одним из наиболее культовых образов американского кинематографа и всей мировой культуры. Двадцать кинокартин с ее участием принесли в прокате свыше 200 млн долларов.

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Британская актриса, фотомодель, танцовщица и гуманитарный деятель. Признанная икона киноиндустрии и стиля, пик карьеры которой пришелся на Золотой век Голливуда. Американским институтом киноискусства Одри Хепберн была поставлена на третье место в списке величайших актрис американского кино.

Британская актриса. Обладательница двух премий "Оскар" – за роль Скарлетт О’Хары в фильме "Унесенные ветром" и Бланш Дюбуа в фильме "Трамвай Желание". Роль Бланш Дюбуа она также играла на сцене, в лондонском театре "Вест-Энд", в 1949 году.

Итальянская актриса и певица. Обладательница почетных премий многих кинофестивалей – Каннского, Венецианского, Московского, Берлинского. Обладательница Приза лучшей актрисе МКФ в Сан-Себастьяне. Лауреат пяти премий "Золотой глобус".

Немецкая и американская актриса, певица, секс-символ. Она еще при жизни стала легендой, создав в кино один из совершенных женских образов и оказав большое влияние на моду, стиль и женское сознание.

Американская актриса и певица, одна из ярчайших звезд Голливуда 1940-х и 1950-х годов. Номинировалась на премию "Оскар". Вошла в список величайших кинозвезд в истории Голливуда. Обладательницу "лица ангела и тела богини" часто называли одной из самых красивых актрис XX века.

Англо-американская актриса театра и кино, "королева Голливуда" периода его расцвета, трижды удостоенная премии "Оскар". Первая актриса, чей гонорар за роль Клеопатры в самом дорогом пеплуме Голливуда составил миллион долларов.

Американская актриса, с 1956 года – супруга князя Монако Ренье III, 10-я княгиня Монако, мать ныне правящего князя Альбера II. На ее счету немногим более 10 фильмов, один "Оскар" и слава самой кассовой актрисы своего времени.

Французская киноактриса, певица, фотомодель и писательница. Являлась одним из секс-символов 1950-1960-х годов. С начала 1970-х – активистка движения за права животных, основательница и глава фонда защиты животных "Фонд Брижит Бардо". В юности Бардо занималась балетом.

Бывший американский бодибилдер и специалист по физической подготовке. В 1950-х годах она была популярной коммерческой моделью и девушкой в стиле пин-ап.

Ранее OBOZREVATEL собрал фото знаменитых голливудских моделей, и показал, как они изменились за это время. Некоторые из них до сих пор продолжают покорять подиум, но есть и те, кто приостановил карьеру.