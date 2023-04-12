Как выглядят и чем занимаются главные секс-символы прошлого века. Фото тогда и сейчас

Несколько десятков лет назад эти мужчины с легкостью завоевывали сердца женщин по всей планете. Одни – приятным пением, а другие – харизмой и остроумными фразами.

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А где эти знаменитые красавцы сейчас? Куда они исчезли с экранов и сцены? Читайте в материале OBOZREVATEL, как изменились Адриано Челентано, Ален Делон, Клинт Иствуд и Хулио Иглесиас, а также – чем живут и вдохновляются сейчас.

Адриано Челентано (85 лет)

Итальянский певец, киноактер, композитор и режиссер Адриано Челентано выпустил за свою карьеру более 40 музыкальных альбомов и снялся в 40 лентах. Часть из фильмов актера стала культовыми: "Укрощение строптивого", "Бинго-Бонго" и "Безумно влюбленный". Сейчас 85-летний Адриано не собирается сбавлять темпы, поэтому регулярно записывает новые песни и развлекает своим баритоном публику в Италии.

Ален Делон (87 лет)

Французский актер, продюсер, сценарист и режиссер Ален Делон снискал мировую славу в 60-е годы. Тогда он снялся в лентах "На ярком солнце" и "Леопард". Артист моментально получил статус секс-символа и самого желанного мужчины своего времени. Насытившись популярностью, в 2017 году он объявил о завершении актерской карьеры. С тех пор активнее стал заниматься собственным здоровьем.

В 2022 году в эфир французского телеканала TV5 Monde вышел разговор киноактера с президентом Украины Владимиром Зеленским. В передаче Ален выразил поддержку народу Украины.

Клинт Иствуд (92 года)

Американский актер, кинорежиссер и продюсер Клинт Иствуд приобрел международную популярность благодаря съемкам в фильмах "Человек без имени" и "Грязный Гарри". В свободное от работы время занимался фитнесом, силовыми видами спорта и следил за качеством питания. Сейчас 92-летний Иствуд продолжает сниматься в кино, а также с большим азартом играет в гольф.

Хулио Иглесиас (79 лет)

Испанский певец, композитор, автор песен и бывший футболист Хулио Иглесиас в 2008 году отметил 40-летие творческой карьеры. За это время он продал самое большое количество испаноязычных дисков за всю историю. Такой коммерческий успех смогут повторить далеко не все исполнители. Возможно, его сыну Энрике Иглесиасу удастся побить этот рекорд. В свои 79 лет Хулио продолжает гастролировать и собирать полные залы.

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