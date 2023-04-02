Сводили с ума миллионы: как выглядят секс-символы 90-х. Фото тогда и сейчас

В 90-е актриса Шэрон Стоун стала популярной благодаря съемкам в "Основном инстинкте", а Синди Кроуфорд – в "Честной игре". Фанаты настолько были без ума от этих красавиц, что даже покупали плакаты с их изображениями, и цепляли на стены в квартирах и домах. Не менее узнаваемыми тогда были и Памела Андерсон (знаем, вы подумали о сериале "Спасатели Малибу"), Деми Мур и Клаудия Шиффер.

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Как сейчас выглядят и чем занимаются эти знаменитости, главные секс-символы эпохи 90-х? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Синди Кроуфорд (57 лет)

Американская супермодель, телеведущая и актриса Синди Кроуфорд была одной из самых успешных моделей 90-х. Она по версии международного журнала Maxim несколько раз входила в топ-100 сексуальных и красивых женщин в мире. "Девушка мечты каждого американца", – так говорил о знаменитости великий кутюрье Карл Лагерфельд.

В свои 57 Кроуфорд пишет книги, участвует в благотворительных проектах и продолжает заниматься моделингом. Весной 2016 года она снялась в фотосессии для модного дома Balmain. Во время российского вторжения в 2022 году Синди выразила поддержку Украине: опубликовала на своей странице в Instagram список организаций, которые помогают украинцам.

2. Шэрон Стоун (65 лет)

Американская актриса, продюсер и модель Шэрон Стоун стала мегапопулярной после того, как снялась в эротическом триллере "Основной инстинкт". Роль страстной и уверенной женщины начала настолько ассоциироваться с Шэрон, что и дальше ей приходилось играть таких персонажей. Это амплуа и сделало ее одним из самых ярких секс-символов 90-х.

Сейчас Стоун 65 лет. Она продолжает сниматься в кино и заниматься благотворительностью, а также делится у себя в Instagram секретами сохранения фигуры и красоты. В мае 2022 года актриса решила необычным способом показать свою поддержку Украине в войне против России. Она появилась на красной дорожке 75-го Каннского кинофестиваля в костюме сине-желтого цвета. Этим поступком звезда привлекла внимание мира к ужасающим событиям на украинских землях.

3. Памела Андерсон (55 лет)

Канадско-американская актриса, фотомодель и продюсер Памела Андерсон получила мировую славу после съемок в сериале "Спасатели Малибу". Сцена, где кинозвезда бежит на пляже в красном купальнике, стала культовой для телевидения 90-х годов. Кроме того, Памела в молодости часто снималась в откровенных фотосъемках Playboy, чем подтверждала свой статус секс-символа.

Сейчас актриса не так часто появляется в кино, как раньше. Она больше сосредоточена на занятии благотворительностью. Также знаменитость решила отойти от сексуализированного образа: заменила грудные импланты на несколько размеров меньше.

4. Деми Мур (60 лет)

Американская актриса и модель Деми Мур в 90-е ассоциировалась у зрителей с чувственными образами. Славу звезде принесла роль Молли – хрупкой девушки с хулиганской мужской стрижкой в фантастическом фильме "Призрак". Позже Деми пыталась "стереть" с лица и тела возрастные изменения. Она сделала рельефные скулы и липомоделирование зоны колен, а также удалила комочки Биша.

Сейчас 60-летняя знаменитость активно ведет страницу в Instagram, где рассказывает о путешествиях, занятиях благотворительностью и о хитростях, которые ей помогают быть в форме. Деми уже не так часто снимается в кино. После неудачных экспериментов с внешностью ей все реже поступают предложения от режиссеров.

5. Клаудия Шиффер (52 года)

Немецкая супермодель, актриса и посол доброй воли ЮНИСЕФ Клаудия Шиффер за свою модельную карьеру успела не только сотрудничать со всемирно известными кутюрье, но и попасть в Книгу рекордов Гиннеса за наибольшее количество фотографий для глянца. В 90-х она была самой высокооплачиваемой моделью мира.

Сегодня 52-летняя Клаудия не менее востребована: не как модель и актриса, а как бизнес-вумен. Она запустила свой косметический бренд Claudia Schiffer Make Up и участвует в коллаборациях с брендами, создавая коллекции одежды и обуви.

В марте 2022 года знаменитость поддержала Украину и призвала помочь украинским беженцам. "Мое сердце разрывается из-за бесчисленных семей и детей, вынужденных бежать из Украины. Я поддерживаю ЮНИСЕФ и их усилия – предоставление семьям доступа к пище и воде, здравоохранению, убежищу и оценке ситуации с беженцами в соседних странах", – написала Шиффер в Instagram.

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