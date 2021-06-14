Как выглядят дома, в которых жили Джоли, ди Каприо и другие звезды до популярности. Фото

Поклонники считают, что знаменитости родились под счастливой звездой, а их детство было безоблачным и прошло в достатке. Но на самом деле не все звезды родились с золотой ложкой во рту.

Оказалось, что даже самые известные и успешные представители современного Голливуда когда-то жили в трущобах. OBOZREVATEL решил узнать, где жили звезды до того, как стали зарабатывать миллионы, и сравнить с апартаментами и коттеджами, в которых они обитают сейчас.

Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо вырос в бедном районе Лос-Анджелеса, где процветала преступность. Прямо на его улице была "точка" с проститутками, также там часто происходили случаи воровства и насилия. Заработав свои первые миллионы за роль в "Титанике", актер приобрел огромный особняк в Малибу с видом на Тихий океан.

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Сегодня у него несколько объектов недвижимости в Голливуде. Также недавно стало известно, что актер приобрел отдельную виллу для своей матери Ирмелин Инденбиркен за 7 миллионов долларов в районе Большого Голливуда.

Крис Пратт

История успеха Криса Пратта может вызвать мурашки. Мало кто знает, что до своего первого актерского кастинга, Крис ночевал в фургоне и зарабатывал на еду продажей купонов.

Уже будучи знаменитым, до 2017 года актер жил с комедийной актрисой Анной Фэрис в доме стоимостью $15 млн в престижном районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс, сейчас он переехал вместе с дочерью Арнольда Шварценеггера в новый, более дорогой особняк.

Джим Керри

Джим Керри тоже не знал роскоши до того, как прославился как актер. Он жил в фургоне и в небольшом отцовском доме, убирал в школе после уроков и работал охранником на заводе с 15 лет, бросив школу. Сейчас Керри живет в Малибу, в шикарном особняке за десятки миллионов долларов. И это не единственный дом, который ему принадлежит.

Анджелина Джоли

В 2016 году дом, в котором выросла Анджелина Джоли, был продан на аукционе за $1,8 млн. Однако, раньше он стоил в разы меньше. Дело в том, что у Джоли было трудное детство в Нью-Йорке после развода родителей.

Сейчас актриса живет вместе со своими шестью детьми в Лос-Анджелесе, на вилле стоимостью 25 миллионов долларов. Дом площадью почти 700 кв. метров стоит на холмах, с которых открывается впечатляющий вид на панораму города.

Меган Маркл

Детство и юные годы Меган Маркл тоже были далеки от сказки. Маркл выросла в бедном районе Лос-Анджелеса, в семье среднего класса. Получив роль в сериале "Форс-мажоры", Меган смогла приобрести себе отдельный дом в Торонто. А вот после женитьбы с принцом Гарри Меган переехала в настоящий дворец. Сейчас же Маркл вместе с мужем живет в Санта-Барбаре.

Том Круз

Юные годы Том Круз провел в этом довольно невзрачном доме в городе Сиракьюс. В перерывах между кастингами начинающий актер подрабатывал официантом. Сегодня Круз – один из самых высокооплачиваемых актеров в мире благодаря франшизе "Миссия невыполнима" и другим громким актерским и режиссерским работам.

У него есть роскошные особняки в Великобритании и в самых больших штатах Америки, но большую часть времени актер проводит в роскошном поместье в Беверли-Хиллз стоимостью $39 млн.

Эминем

Детство Эминема прошло в афроамериканском квартале Детройта, штат Мичиган. Там над юным Маршаллом Брюсом Мэтерсом III (настоящее имя Эминема) постоянно издевались и смеялись над его увлечением рэпом. Сейчас он один из самых знаменитых рэперов мира, а его старый заброшенный дом украсил обложки двух его альбомов.

Интересно, что дом неоднократно выставлялся на аукцион, однако покупатель так и не нашелся. В 2013 году дом пострадал при пожаре, после чего был признан аварийным и подлежащим сносу. Сегодня музыкант живет в особняке в Клинтон Тауншип, штат Мичиган.

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