Как выглядит жена Комарова и кто она: неизвестные факты о жизни пары. Фото

Известный украинский телеведущий Дмитрий Комаров долгое время был завидным холостяком, но в 2016 году он влюбился в 23-летнюю Александру Кучеренко, которую встретил на конкурсе "Мисс Украина". Позже пара приняла участие в "Танцах со звездами", и их деловые отношения переросли в любовные.

Комаров старше своей возлюбленной на 14 лет. Но несмотря на это, им удалось построить хорошие отношения, которые закончились счастливым браком. Подробней о жене телеведущего – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Свадьба звездной пары состоялась в 2019 году. Торжество прошло тайно и СМИ об этом узнали позже. Знаменитый путешественник выбрал одно из самых удивительных мест для мероприятия – священный Иерусалим.

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После этого Комаров и Кучеренко сразу же отправились в спонтанную поездку – Берлин. Самое главное для избранницы ведущего – поддерживать любимого. Так, девушка может легко в любой момент собрать чемодан и улететь за ним в другую страну.

На данный момент пара не планирует детей, но в будущем Комаров мечтает о рождении сына.

Кучеренко пока начинает свой путь на телевидении и сейчас ведет эфир на канале ICTV. Ее увлечение танцами уже переросло в профессиональную деятельность. Обладательница титула "Мисс Украина-2016" дважды принимала участие в фестивале Blackpool Dance Festival, который проходит в Великобритании.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, обладательница титула "Мисс Украина-2016" Александра Кучеренко рассказала, что тесное общение со своим мужем Дмитрием Комаровым во время карантина было для нее не испытанием, а удовольствием. Поэтому супруги не конфликтовали на самоизоляции и не думали о разводе.