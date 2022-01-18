Как выглядят натуральные волосы Меган Маркл, Леди Гаги, Ким Кардашьян и других звезд

Сценические образы знаменитостей требуют постоянных укладок. Любые манипуляции вредят шевелюре, поэтому большинство звездных красоток испортили ее еще в юности. Селебрити годами носят парики и наращивают длину, или же окрашивают и выпрямляют кудри.

К примеру, Кэти Перри на самом деле блондинка, а Меган Маркл является обладательницей роскошных кудрей. OBOZREVATEL собрал фото натуральных волос звезд.

Меган Маркл

Сассекская герцогиня Меган Маркл сейчас на публике появляется с прямыми локонами средней длины. Однако от природы шевелюра жены принца Гарри очень кудрявая. Мать Маркл является афроамериканкой, поэтому дочь унаследовала от нее тип волос. Трудно представить, сколько времени занимает укладка Меган.

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Дженнифер Энистон

Стилисты мастерски работают над образом голливудской актрисы Дженнифер Энистон, и кажется, что ее золотистые пряди – натуральный цвет. Однако на фото с юности у звезды кино светло-коричневый оттенок волос. Кроме этого, когда Энистон не делает укладку, ее шевелюра крутится.

Лейтон Мистер

Актриса Лейтон Мистер ради роли в сериале "Сплетница" решила покрасить волосы в темно-коричневый. Именно в таком образе она стала узнаваемой. Мало кто знает, что природа подарила Лейтон белокурую шевелюру.

Кайли Дженнер

Американская бизнесвумен Кайли Дженнер часто экспериментирует с образами, меняя прическу. В своем Instagram она появляется с ярко-розовыми, кудрявыми и короткими волосами. В результате многочисленных перекрасок пряди Кайли выглядят пережженными. Звезда опубликовала фото из салона красоты, где заметно каре и натуральный русый цвет.

Дженнифер Лопес

Певица Дженнифер Лопес любит менять имидж. На светских мероприятиях она появляется с длинными волосами или с каре. В 90-х звезда не делала кардинальных трансформаций с внешностью, Джей Ло была темноволосой и кудрявой.

Ариана Гранде

Певица Ариана Гранде считает прическу с длинным накладным хвостом своей изюминкой. Правда, звезда призналась, что из-за постоянной фиксации волос резинкой она потеряла большую часть волос. На самом деле у Арианы кудрявая темная шевелюра, которую она всегда выпрямляет.

Карди Би

Когда Карди Би не делает укладку, ее прическа похожа на пушистый одуванчик. У нее от природы афрокудри, которые она постоянно выпрямляет. Кудрявые пряди сложно уложить, парикмахеры над ними работают более трех часов. Чтобы не тратить на это время, Карди использует парик с гладкой и блестящей шевелюрой.

Леди Гага

У певицы Леди Гага самая белая шевелюра в шоу-бизнесе. На самом деле натуральный цвет волос исполнительницы – коричневый. Звезда иногда дает корням отдохнуть, не красит их и надевает парик. Именно поэтому оттенок прически исполнительницы всегда разный.

Кэти Перри

Чаще всех мировых звезд меняет цвет волос певица Кэти Перри. Натуральный цвет волос – светлый. Исполнительница часто окрашивает пряди в темно-черный или опять возвращается в платиновый блонд.

Ким Кардашьян

Светская львица Ким Кардашьян часто экспериментирует с образом: становится то блондинкой, то шатенкой. Раньше фанаты думали, что у звезды длинные коричневые волосы от природы. Однако когда длина ее волос стала меняться от плеч до пояса, подписчики поняли, что Ким наращивает длину или надевает парик. На самом деле у знаменитости короткие темные волосы средней густоты.

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