5 звезд, которые кардинально изменились из-за прически. Фото до и после

За всю жизнь большинство женщин успевают несколько раз изменить прическу, чтобы примерить на себя образ нового человека. Манипуляции с волосами не обошли и звезд, которым прекрасно известно, что подогревать интерес фанатов могут только смелые перевоплощения.

OBOZREVATEL собрал 5 известных женщин, которые не побоялись кардинальных изменений и получили хвалебные комментарии от своей многомиллионной аудитории. Иногда обычной стрижки бывает мало, поэтому знаменитости просят перекрасить их в неожиданные цвета (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Американская певица Селена Гомес в молодости была обладательницей долгих каштановых волос, которые любила собирать в хвост. Однако, с возрастом артистке захотелось перемен и она обрезала косу под каре и стала блондинкой.

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Секс-символ миллионов Мерилин Монро до перевоплощения была обычной девушкой, которую знали как Джин Мортенсон. Новая укладка не только изменила ее до неузнаваемости, но и стала модельной визитной карточкой.

Скандальная певица и актриса Майли Сайрус всегда любила удивлять фанатов резкими изменениями. Подстриг волосы очень коротко, от милого подростка не осталось и следа.

Актриса Эмма Стоун не всегда была обладательницей аккуратного рыжего каре, по которому ее сейчас легко узнать. В начале карьеры девушка имела длинные темные волосы и челку.

И напоследок, известная украинская певица Наталья Могилевская, которая большую часть своей жизни выступала с каштановыми волосами разной длины, недавно решилась на кардинальную смену образа. Теперь 46-летняя артистка блистает с платиновым блондом.

Также OBOZREVATEL рассказывал об украинских звездах, которые не побоялись перекрасить волосы в яркие цвета и поразили своих фанатов. Среди них Злата Огневич, Надя Дорофеева и другие.