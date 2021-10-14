Звезды, которые кардинально изменили цвет волос, чтобы поразить фанатов. Фото

Звездам украинского шоу-бизнеса довольно часто приходится менять имидж, чтобы удивлять фанатов и становиться главной темой для обсуждений в СМИ. Иногда новой стрижки бывает мало, поэтому знаменитости красят волосы в неожиданные цвета.

OBOZREVATEL собрал фотографии известных артистов, которые поексперементували с цветом своей шевелюры. Фанаты с удовольствием наблюдали за перевоплощениями своих кумиров (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

В молодости певицу Наталью Могилевскую знали как обладательницу темно-каштановых волос с длиной по плечи. Не так давно судья "Співають всі" решила кардинально изменить образ и стала платиновой блондинкой, прядям которой позавидовала бы сама Оля Полякова.

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Молодая мама Анастасия Кочетова всегда любила экспериментировать с образом, обрезая и наращивая волосы. В 2020 году исполнительница шокировала фанатов, перекрасившись в ярко-розовый цвет.

Надежда Дорофеева совсем недавно решила отказаться от естественного светло-русоко в пользу дерзкого черного. Фанаты с радостью поддержали такой смелый шаг кумира, отметив, что она стала выглядеть более взрослой.

Самой желанной холостячке 2021 года Злате Огневич тоже надоел светлый оттенок, поэтому перед шоу она покрасилась в темно-коричневый. В таком образе девушка покорила сердца лучших мужчин Украины.

Также OBOZREVATEL рассказывал об украинских звездах и политиках, которые служили в армии. Такой опыт изменил их до неузнаваемости.