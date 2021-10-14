Звезды, которые кардинально изменили цвет волос, чтобы поразить фанатов. Фото

Катерина Малай
Катерина Малай
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Звезды, которые кардинально изменили цвет волос, чтобы поразить фанатов. Фото

Звездам украинского шоу-бизнеса довольно часто приходится менять имидж, чтобы удивлять фанатов и становиться главной темой для обсуждений в СМИ. Иногда новой стрижки бывает мало, поэтому знаменитости красят волосы в неожиданные цвета.

OBOZREVATEL собрал фотографии известных артистов, которые поексперементували с цветом своей шевелюры. Фанаты с удовольствием наблюдали за перевоплощениями своих кумиров (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Наталья Могилевская

В молодости певицу Наталью Могилевскую знали как обладательницу темно-каштановых волос с длиной по плечи. Не так давно судья "Співають всі" решила кардинально изменить образ и стала платиновой блондинкой, прядям которой позавидовала бы сама Оля Полякова.

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Наталья Могилевская перекрасилась в блондинку
MamaRika

Молодая мама Анастасия Кочетова всегда любила экспериментировать с образом, обрезая и наращивая волосы. В 2020 году исполнительница шокировала фанатов, перекрасившись в ярко-розовый цвет.

MamaRika изменила цвет волос
Надя Дорофеева

Надежда Дорофеева совсем недавно решила отказаться от естественного светло-русоко в пользу дерзкого черного. Фанаты с радостью поддержали такой смелый шаг кумира, отметив, что она стала выглядеть более взрослой.

Надя Дорофеева стала брюнеткой
Злата Огневич

Самой желанной холостячке 2021 года Злате Огневич тоже надоел светлый оттенок, поэтому перед шоу она покрасилась в темно-коричневый. В таком образе девушка покорила сердца лучших мужчин Украины.

Злата Огневич перекрасилась в темный цвет

Также OBOZREVATEL рассказывал об украинских звездах и политиках, которые служили в армии. Такой опыт изменил их до неузнаваемости.

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