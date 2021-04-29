Кейт Миддлтон и принц Уильям отмечают 10 годовщину свадьбы: история любви

Яна Сончковская
Яна Сончковская
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон знакомы 20 лет

Пара принца Уильяма и Кейт Миддлтон – одна из самых ярких на планете. Герцог и герцогиня Кембриджские поженились ровно десять лет назад, 29 апреля 2011 года.

В тот день около миллиона британцев выстроились вдоль маршрута между Вестминстерским аббатством и Букингемским дворцом, чтобы посмотреть на роскошную свадебную процессию будущего наследника престола. OBOZREVATEL вспомнил историю любви Кэтрин и Уильяма.

Пара познакомилась в 2001 году в Сент-Джеймсском университете. Герцог сразу заметил яркую юную девушку, потому что на посвящении первокурсников Кейт признали самой красивой ученицей.

Кейт и Уильям познакомились в 2001 году в университете.

Кейт и Уильям начали встречаться в 2002 году. Говорят, что сначала девушка отказала принцу, несмотря на титул, но впоследствии ему удалось растопить ее сердце.

Влюбленная пара впервые засветилась вместе на горнолыжном курорте.

В 2003 году папарацци подстерегли их на горнолыжном курорте в Альпах, где Кейт и Уильям жили вдвоем в четырехкомнатном коттедже.

В 2005 году влюбленные окончили университет. В молодые годы они много ссорились, Кэтрин переезжала сама к друзьям во Францию на несколько недель, но все равно возвращалась к принцу.

В молодости пара переживала кризисы в отношениях.

После окончания университета в Уильяма и Кейт наладились отношения. В 2006 году будущая герцогиня была приглашена на рождественский ланч с королевской семьей, хотя она еще не была невестой принца. Это означало, что Виндзоры хотят видеть ее своем кругу и не против принять невестку.

Уильям не спешил делать предложение руки и сердца.

В СМИ часто всплывали слухи о том, что Уильям сделал Кейт предложение. Но принц не спешил жениться, а наоборот все меньше уделял внимания возлюбленной и посещал ночные клубы в компании других девушек. После этого Кэтрин разорвала отношения.

Кейт ждала предложения выйти замуж почти 10 лет.

Однако со временем они снова начали тайно встречаться. Вместо того, чтобы создать семью, Уильям стал пилотом санитарной авиации Великобритании и поехал на учебу. Девушка смирилась с этим и ждала любимого. Наконец-то в 2010 году в Канаде принц решился сделать предложение будущей герцогине и подарил ей кольцо принцессы Дианы.

16 ноября 2010 года Букингемский дворец официально объявил о помолвке.

Церемония бракосочетания прошла в Вестминстерском аббатстве. Кэтрин была в платье Alexander McQueen и выглядела безупречно с тиарой Елизаветы II. Макияж Кейт делала самостоятельно. После венчания Уильям с женой получили титулы герцога и герцогини Кембриджских.

Свадьба герцога и герцогини Кембриджских была одной из самых роскошных в Британской монархии

Пара не затягивала с пополнением и 22 июня 2013 года родился принц Джордж, который стал третьим в очереди на королевский престол.

В 2013 году у герцога и герцогини Кембриджских родился сын Джордж.

Через год Кейт и Уильям объявили, что ждут второго ребенка и на свет в 2015 году появилась дочь Шарлотта.

В 2015 году Кейт Миддлтон родила принцессу Шарлотту.

Еще через два года пара решилась на третьего ребенка. 23 апреля 2018 года Кейт Миддлтон и принц Уильям стали родителями сына Луи. Через 2 часа после родов улыбчивая герцогиня вышла на публику с идеальной прической.

Кейт и Уильям воспитывают троих детей.

Долгое время большая семья жила в загородном доме Анмер-Холл. Сейчас принц Уильям с детьми и супругой переехали в Лондон, потому что Джордж и Шарлотта ходят в школу.

Семья герцога и герцогини Кембриджских для многих является примером для подражания.

Несмотря на огромное количество обязанностей, Кэтрин старается как можно больше времени посвящать детям, готовить вкусности и делать снимки для семейного фотоальбома.

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