Кейт Миддлтон и принц Уильям отмечают 10 годовщину свадьбы: история любви

Пара принца Уильяма и Кейт Миддлтон – одна из самых ярких на планете. Герцог и герцогиня Кембриджские поженились ровно десять лет назад, 29 апреля 2011 года.

В тот день около миллиона британцев выстроились вдоль маршрута между Вестминстерским аббатством и Букингемским дворцом, чтобы посмотреть на роскошную свадебную процессию будущего наследника престола. OBOZREVATEL вспомнил историю любви Кэтрин и Уильяма.

Пара познакомилась в 2001 году в Сент-Джеймсском университете. Герцог сразу заметил яркую юную девушку, потому что на посвящении первокурсников Кейт признали самой красивой ученицей.

Кейт и Уильям начали встречаться в 2002 году. Говорят, что сначала девушка отказала принцу, несмотря на титул, но впоследствии ему удалось растопить ее сердце.

В 2003 году папарацци подстерегли их на горнолыжном курорте в Альпах, где Кейт и Уильям жили вдвоем в четырехкомнатном коттедже.

В 2005 году влюбленные окончили университет. В молодые годы они много ссорились, Кэтрин переезжала сама к друзьям во Францию на несколько недель, но все равно возвращалась к принцу.

После окончания университета в Уильяма и Кейт наладились отношения. В 2006 году будущая герцогиня была приглашена на рождественский ланч с королевской семьей, хотя она еще не была невестой принца. Это означало, что Виндзоры хотят видеть ее своем кругу и не против принять невестку.

В СМИ часто всплывали слухи о том, что Уильям сделал Кейт предложение. Но принц не спешил жениться, а наоборот все меньше уделял внимания возлюбленной и посещал ночные клубы в компании других девушек. После этого Кэтрин разорвала отношения.

Однако со временем они снова начали тайно встречаться. Вместо того, чтобы создать семью, Уильям стал пилотом санитарной авиации Великобритании и поехал на учебу. Девушка смирилась с этим и ждала любимого. Наконец-то в 2010 году в Канаде принц решился сделать предложение будущей герцогине и подарил ей кольцо принцессы Дианы.

Церемония бракосочетания прошла в Вестминстерском аббатстве. Кэтрин была в платье Alexander McQueen и выглядела безупречно с тиарой Елизаветы II. Макияж Кейт делала самостоятельно. После венчания Уильям с женой получили титулы герцога и герцогини Кембриджских.

Пара не затягивала с пополнением и 22 июня 2013 года родился принц Джордж, который стал третьим в очереди на королевский престол.

Через год Кейт и Уильям объявили, что ждут второго ребенка и на свет в 2015 году появилась дочь Шарлотта.

Еще через два года пара решилась на третьего ребенка. 23 апреля 2018 года Кейт Миддлтон и принц Уильям стали родителями сына Луи. Через 2 часа после родов улыбчивая герцогиня вышла на публику с идеальной прической.

Долгое время большая семья жила в загородном доме Анмер-Холл. Сейчас принц Уильям с детьми и супругой переехали в Лондон, потому что Джордж и Шарлотта ходят в школу.

Несмотря на огромное количество обязанностей, Кэтрин старается как можно больше времени посвящать детям, готовить вкусности и делать снимки для семейного фотоальбома.

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